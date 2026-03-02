Взаимные обстрелы «Хезболлы» и Израиля, удары «Шахедов» по авиабазе на Кипре. Итоги третьего дня войны на Ближнем Востоке

Изображение: The Insider
На Ближнем Востоке США и Израиль продолжают совместную операцию против Ирана. The Insider подводит итоги третьего дня войны.
Удары по «Хезболле»: взаимные обстрелы группировки и Израиля
В ночь на 2 марта шиитская группировка «Хезболла» атаковала Израиль в качестве мести за убийство Али Хаменеи. Сигналы воздушной тревоги были слышны в Хайфе и других городах на севере страны.
Армия обороны Израиля в ответ начала наносить удары по объектам, связанным с «Хезболлой», по всему Ливану. Сообщалось, что под удары попали штаб-квартира и инфраструктура «Хезболлы» в Бейруте и окрестностях, а также на юге страны.
Ливанское госагентство National News Agency сообщило в понедельник, что в результате израильской атаки погибли 31 человек и 149 получили ранения.
Позже Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки по Бейруту был ликвидирован глава разведывательного штаба «Хезболлы» Хусейн Маклед.
Ближе к вечеру 2 марта израильские военные нанесли еще серию ударов по позициям «Хезболлы» в Ливане. На фоне этих взаимных обстрелов премьер-министр Ливана заявил, что введет запрет на военную деятельность группировки на территории страны.
Потери истребителей
Как стало известно в понедельник, 2 марта, еще накануне ВВС США потеряли три истребителя-бомбардировщика F-15E Strike Eagle. Они были сбиты «дружественным огнем» над Кувейтом. Первоначально об этом сообщило Минобороны страны, а затем подтвердило и Центральное командование США (CENTCOM).
Самолеты ошибочно были поражены средствами ПВО Кувейта. По последним данным, все шесть членов экипажей катапультировались и не пострадали.
СМИ также опубликовали видео одного из горящих самолетов — там видно, как он вертикально падает вниз, на землю. Геолокация кадров подтверждает, что истребитель разбился в окрестностях американской авиабазы Али аль-Салем.
CENTCOM также скорректировал оценку людских потерь: в ходе операции, которая с американской стороны получила название «Эпическая ярость», погибли четверо американских военнослужащих.
Другие потери США — значительные повреждения штаб-квартиры Пятого флота ВМС США, расположенной в Манаме, столице Бахрейна. Их фиксируют спутниковые снимки: некоторые здания на американской базе, судя по всему, полностью или частично разрушены.
Удар по НПЗ в Саудовской Аравии
Иран в понедельник, 2 марта, нанес удар по крупнейшему нефтяному комплексу Саудовской Аравии Saudi Aramco в Рас-Тануре на побережье Персидского залива. В результате на нефтеперерабатывающем заводе возник пожар. Само предприятие, как сообщили агентства Bloomberg и Reuters, приостановило работу.
Нефтеперерабатывающий завод в Рас-Тануре является ключевым поставщиком дизельного топлива на европейский рынок.
Агентство Reuters также отмечает, что на фоне обстрелов экстренно остановлена работа не только НПЗ в Саудовской Аравии, но и других нефтегазовых объектов в регионе.
Так, например, государственная компания QatarEnergy объявила, что остановит производство СПГ после ударов по объектам в промышленных городах Рас-Лаффан и Месаид. На Катар приходится производство около 20% мирового объема сжиженного природного газа в мире.
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco в Рас-Тануре, Саудовская Аравия
REUTERS
Удары «Шахедов» по Кипру
Расширяется география атак. Поздно вечером 1 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил с обращением, в котором заявил, что Лондон разрешит Вашингтону использовать свои военные базы «в ограниченных оборонительных целях».
После этого база Королевских ВВС Акротири на Кипре подверглась удару беспилотника. Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что ее атаковал беспилотник типа «Шахед». Британское Минобороны позднее сообщило, что база и ее персонал продолжают работать в обычном режиме, но семьи военнослужащих перевезут в более безопасное место.
Днем 2 марта в кипрском Пафосе эвакуировали терминал пассажирского аэропорта после того, как радары зафиксировали в небе «подозрительный объект». Спикер местного правительства Константинос Летимбиотис позже написал в Twitter (Х), что военные перехватили еще два беспилотника, летевших в сторону Акротири.
Источники агентства Reuters позднее сообщили, что все признаки указывают на то, что беспилотники, вероятно, были выпущены боевиками «Хезболлы».
Атаки на танкеры
По итогам третьего дня под ударом в регионе оказались по меньшей мере три танкера. Два судна шли под флагом Маршалловых островов — MKD Vyom и Skylight. Об атаке на последнее сообщалось еще накануне, 1 марта.
Рано утром в понедельник, 2 марта, в порту Бахрейна был атакован нефтяной танкер Stena Imperative, сообщило агентство Reuters. Это первое известное судно под американским флагом, получившее повреждения с момента начала ударов США и Израиля по Ирану.
Стало известно о выведении из строя дата-центров Amazon в Дубае из-за иранских ударов
В дата-центры Amazon Web Services (AWS) в ОАЭ попали неустановленные объекты, вызвав пожар и отключение около 60 сервисов компании на Ближнем Востоке. Инциденты в кластерах mec1-az2 и mec1-az3 в регионе ME-CENTRAL-1 начали фиксировать 1 марта — вскоре после того, как иранские ракеты и дроны поразили Дубай и его окрестности. Сбои затронули пользователей в ОАЭ и Бахрейне. Amazon не подтвердил связь между произошедшим и иранской атакой.
По данным AWS, для тушения возгорания пожарная служба обесточила один из объектов, и компания ожидает разрешения на возобновление питания. Восстановление займет не менее суток: потребуется ремонт инфраструктуры, систем охлаждения и электроснабжения, а также координация с местными властями и проверки безопасности. Клиентам рекомендовано переключиться на резервные копии в других регионах AWS, предпочтительно в Европе.