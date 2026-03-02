Взаимные обстрелы «Хезболлы» и Израиля, удары «Шахедов» по авиабазе на Кипре. Итоги третьего дня войны на Ближнем Востоке

На Ближнем Востоке США и Израиль продолжают совместную операцию против Ирана. The Insider подводит итоги третьего дня войны.

Удары по «Хезболле»: взаимные обстрелы группировки и Израиля

В ночь на 2 марта шиитская группировка «Хезболла» атаковала Израиль в качестве мести за убийство Али Хаменеи. Сигналы воздушной тревоги были слышны в Хайфе и других городах на севере страны.

Армия обороны Израиля в ответ начала наносить удары по объектам, связанным с «Хезболлой», по всему Ливану. Сообщалось, что под удары попали штаб-квартира и инфраструктура «Хезболлы» в Бейруте и окрестностях, а также на юге страны.

Ливанское госагентство National News Agency сообщило в понедельник, что в результате израильской атаки погибли 31 человек и 149 получили ранения.

