Возле американской авиабазы в Кувейте разбился истребитель. Минобороны Кувейта подтвердили потерю нескольких американских военных самолетов

Телеканал сообщает, что истребитель, визуально похожий на F-15E или F/A-18, разбился не далее чем в 10 км от авиабазы. ВВС какой страны он принадлежал, пока неясно. Отмечается, что F/A-18 есть на вооружении не только у США, но и у Кувейта. Позднее Министерство обороны Кувейта заявило, что в понедельник «разбились несколько американских военных самолетов», добавив, что все экипажи спасены. По словам представителя ведомства, ведется расследование для установления причин аварий.

Иранское государственное информагентство Tasnim со ссылкой на собственные источники пишет, что в Кувейте был сбит американский истребитель. Два пилота, как сообщается, успели катапультироваться. Это подтверждают кадры из соцсетей, также геолоцированные CNN; по данным телеканала, они сняты у кувейтского города Эль-Джахра, который находится примерно в 15 км от базы «Али аль-Салем».