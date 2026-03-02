Возле американской авиабазы в Кувейте разбился истребитель. Минобороны Кувейта подтвердили потерю нескольких американских военных самолетов

В Кувейте неподалеку от американской авиабазы «Али аль-Салем» разбился истребитель. Видео, на котором видно, как горящий самолет вертикально падает вниз на землю, появилось в социальных сетях и было геолоцировано CNN.
Телеканал сообщает, что истребитель, визуально похожий на F-15E или F/A-18, разбился не далее чем в 10 км от авиабазы. ВВС какой страны он принадлежал, пока неясно. Отмечается, что F/A-18 есть на вооружении не только у США, но и у Кувейта. Позднее Министерство обороны Кувейта заявило, что в понедельник «разбились несколько американских военных самолетов», добавив, что все экипажи спасены. По словам представителя ведомства, ведется расследование для установления причин аварий.
Иранское государственное информагентство Tasnim со ссылкой на собственные источники пишет, что в Кувейте был сбит американский истребитель. Два пилота, как сообщается, успели катапультироваться. Это подтверждают кадры из соцсетей, также геолоцированные CNN; по данным телеканала, они сняты у кувейтского города Эль-Джахра, который находится примерно в 15 км от базы «Али аль-Салем».
Между тем Reuters со ссылкой на очевидца сообщает, что 2 марта над районом, где находится посольство США в Кувейте, поднимался дым. Там же были замечены пожарные и машины скорой помощи. По сообщениям государственных СМИ, которые приводит CNN, рано утром раздались громкие взрывы, когда системы ПВО перехватили «враждебные беспилотники», приближавшиеся к стране по «морским путям». Также сообщается, что осколками поражен крупный нефтеперерабатывающий завод в Кувейте.
Корреспондент CNN сообщает из столицы Катара Дохи, что утром в понедельник в небе прогремели «шесть или семь громких взрывов». Из различных районов страны поступали сообщения об ударах со стороны Ирана.
После того как Израиль и США 28 февраля начали военные действия против Ирана, иранские силы стали наносить удары по Израилю и другим союзникам Вашингтона в регионе. В частности, 1 марта иранский беспилотник атаковал международный аэропорт в Кувейте.