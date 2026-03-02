Три истребителя-бомбардировщика США были сбиты «дружественным огнем» над Кувейтом

Три истребителя-бомбардировщика F-15E Strike Eagle ВВС США были сбиты «дружественным огнем» над Кувейтом в воскресенье во время активных боевых операций, связанных с операцией «Эпическая ярость», сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

Самолеты были ошибочно поражены средствами противовоздушной обороны Кувейта в условиях сложной боевой обстановки, которая включала атаки со стороны иранской авиации, баллистических ракет и беспилотников.

Все шесть членов экипажей благополучно катапультировались и, по имеющимся данным, находятся в стабильном состоянии.

Кувейтские официальные лица признали факт инцидента. Сейчас проводится расследование для установления его причин.

США начали операцию «Эпическая ярость» 28 февраля по приказу президента Дональда Трампа — совместно с израильской операцией «Рык льва». Удары наносились по военным объектам, командным пунктам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и объектам ракетной программы Ирана; Тегеран был атакован в районе президентского комплекса и резиденций высокопоставленных чиновников. В ответ Иран нанес ракетно-дроновые удары по Израилю и американским военным базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Иордании и Саудовской Аравии.

