Три истребителя-бомбардировщика США были сбиты «дружественным огнем» над Кувейтом

Cтоп-кадр из видеоролика, опубликованного в социальных сетях 2 марта 2026 года, горящий самолет падает с неба в Аль-Джахре, Кувейт. (Социальные сети/ REUTERS)
Три истребителя-бомбардировщика F-15E Strike Eagle ВВС США были сбиты «дружественным огнем» над Кувейтом в воскресенье во время активных боевых операций, связанных с операцией «Эпическая ярость», сообщило Центральное командование США (CENTCOM).
Самолеты были ошибочно поражены средствами противовоздушной обороны Кувейта в условиях сложной боевой обстановки, которая включала атаки со стороны иранской авиации, баллистических ракет и беспилотников.
Все шесть членов экипажей благополучно катапультировались и, по имеющимся данным, находятся в стабильном состоянии.
Кувейтские официальные лица признали факт инцидента. Сейчас проводится расследование для установления его причин.
США начали операцию «Эпическая ярость» 28 февраля по приказу президента Дональда Трампа — совместно с израильской операцией «Рык льва». Удары наносились по военным объектам, командным пунктам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и объектам ракетной программы Ирана; Тегеран был атакован в районе президентского комплекса и резиденций высокопоставленных чиновников. В ответ Иран нанес ракетно-дроновые удары по Израилю и американским военным базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Иордании и Саудовской Аравии.