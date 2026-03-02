Иранские удары по ОАЭ вывели из строя дата-центры Amazon

Около 60 сервисов Amazon Web Services (AWS) не работают в регионе Ближнего Востока после того, как в дата-центры компании в ОАЭ попали неустановленные объекты, вызвав пожар, пишет 404 media. Сбои затронули пользователей в ОАЭ и Бахрейне.

Инциденты в кластерах mec1-az2 и mec1-az3 в регионе ME-CENTRAL-1 начали фиксировать 1 марта — вскоре после того, как иранские баллистические ракеты и дроны поразили цели в Дубае и его окрестностях. Amazon не подтвердил связь между сбоем и иранской атакой и переадресовал редакцию к своей онлайн-панели мониторинга.

«Примерно в 4:30 утра по тихоокеанскому времени один из наших дата-центров (mec1-az2) был поражен объектами, которые вызвали искры и возгорание», — говорится в заявлении AWS на панели статусов. По данным компании, пожарная служба отключила электричество и генераторы объекта для тушения пожара, и AWS ожидает разрешения на возобновление подачи питания.

К 9:22 утра по восточному времени ущерб расширился. AWS сообщила, что восстановление займет не менее суток, поскольку требует ремонта объектов, систем охлаждения и электроснабжения, координации с местными властями и проверки безопасности. Клиентам рекомендовано перейти на резервные копии в других регионах AWS, предпочтительно в Европе.

Атаки стали ответом Ирана на военною операцию США и Израиля, в ходе которой был убит верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи и ряд других военных и политических руководителей. По данным эмиратских вооруженных сил, Иран применил против ОАЭ две крылатые ракеты, 165 баллистических ракет и более 540 дронов. Отмечается, что сроки восстановления сервисов Amazon остаются неизвестными — боевые действия в регионе продолжаются.

