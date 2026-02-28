Отель Fairmont The Palm в Дубае загорелся из-за удара «Шахеда», пострадали четыре человека

Причиной пожара в дубайском отеле Fairmont The Palm, расположенном на искусственном острове Пальма Джумейра, стало падение иранского БПЛА «Шахед». Видео, на котором беспилотник врезается в здание, опубликовал российский Telegram-канал Mash.
Ранее канал опубликовал видео пожара (тогда сообщалось, что причиной возгорания стала ракета).
Журналистка YouTube-канала «Редакция» Карина Мухутдинова в своем Telegram-канале опубликовала видео, на котором видно, что пожарная команда уезжает с места событий, огня и дыма не заметно. Она обратила внимание на то, что городские власти не стали перекрывать уличное движение в районе пожара.
Dubai Media Office сообщает, что пожар уже локализован, территория оцеплена, а четверо пострадавших уже доставлены в больницы.
Иран нанес удары по ОАЭ в ответ на скоординированную атаку Израиля и США на Иран. В стране расположены американские военные базы.