«Совет экспертов Ирана готовится выбирать преемника Хаменеи онлайн. Собравшись, они стали бы привлекательной целью для удара» — востоковед

Выборы нового верховного лидера Ирана, который сменит убитого аятоллу Али Хаменеи, «не займут много времени», заявил во вторник, 3 марта, представитель Совета экспертов — органа, который должен выбрать лидера. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на иранское информагентство ISNA.

1 марта, на следующий день после гибели Хаменеи, убитого в своей резиденции в Тегеране в ходе совместной атаки США и Израиля, Иран объявил, что на переходный период будет создан временный руководящий совет. В него войдут три человека: президент страны Масуд Пезешкиан, главный судья Ирана Голамхоссейн Мохсени-Эджеи и юрист из Совета стражей конституции. Обязанности верховного лидера Ирана временно исполняет Алирезу Арафи, он был доверенным лицом аятоллы Хаменеи.

Эксперт по Ближнему Востоку, доцент Еврейского университета в Иерусалиме Симон Вольфганг Фукс рассказал в беседе с The Insider, что Совет экспертов планирует провести голосование онлайн, поскольку его члены опасаются собираться в одном месте в то время, когда Иран фактически находится в состоянии войны.

«Идут приготовления к тому, чтобы перевести голосование в онлайн-формате. 88 духовных лиц, составляющих Совет экспертов и уполномоченных избрать нового лидера, станут крайне привлекательной целью для удара со стороны Израиля или США, если физически соберутся все вместе. Остается вопрос: смогут ли они провести это голосование онлайн? Не будет ли оно фальсифицировано? Возникает множество подобных вопросов.

Али Хаменеи было 86 лет, так что в Иране должны были понимать, что в какой-то момент придется найти ему замену. Но они не ожидали, что придется выбирать нового лидера в такой обстановке. В данный момент всё выглядит так, как будто режим будет продвигать идею преемственности. В переходном совете мы видим консерваторов, которые очень близки по взглядам к Хаменеи, так что определенная преемственность есть. Но также есть президент Пезешкиан, который более склонен к реформам. Возникает вопрос, смогут ли они эффективно работать вместе и возможно ли выбрать нового верховного лидера в короткий срок. Хаменеи был фигурой, которая уравновешивала различные фракции. Фактически вся власть в стране была сосредоточена в его руках.

Еще один процесс, за которым стоит следить и который мы сейчас наблюдаем, — это своего рода смещение центра реальной власти во всей структуре Исламской Республики в сторону военных, в сторону Корпуса стражей исламской революции. Здесь есть важная фигура, Али Лариджани, высокопоставленный политик, который в прошлом был связан с КСИР и которому Али Хаменеи дважды запрещал баллотироваться в президенты, поскольку Лариджани участвовал в переговорах по ядерной сделке».

По словам Фукса, вероятность раскола в иранской элите зависит от того, насколько долго продлится война и как сильно пострадает экономика страны.

«Судя по заявлениям, которые мы слышим из США, кампания против Ирана только началась. Если конфликт затянется, США постараются уничтожить иранскую нефтяную промышленность, месторождения, что нанесет стране существенный ущерб. И тогда возникает вопрос: будут ли элиты готовы продолжать противостояние или пойдут на компромисс? На данный момент мы не видим внутри иранской элиты никаких признаков конфликта по этому вопросу.



Вопрос в том, кто дольше продержится в этом конфликте. Страны Персидского залива, которые также оказались в него втянуты, очень уязвимы. Они уже использовали существенную часть своих средств ПВО. США отказались восполнять эти потери, вероятно, у них тоже нет лишних запасов. Я видел расчеты, согласно которым Иран потратил около $300 млн на то, чтобы атаковать ОАЭ ракетами и беспилотниками, но ОАЭ потратили примерно в 10 раз больше на оборону. Сбивать дешевые беспилотники очень дорого.

Страны Персидского залива терпят огромные убытки. Закрыты аэропорты, а через них проходит примерно 18% мирового объема грузовых авиаперевозок. Аэропорт Дубая — второй в мире по пассажиропотоку. Цены на газ выросли на 50%, поскольку Катар больше не может поставлять газ, — последнее судно отплыло в субботу, 28 февраля. Может возникнуть ситуация, когда страны залива начнут давить на США с требованием прекратить кампанию, потому что больше не смогут ее продолжать».

3 марта иранское информагентство Tasnim сообщило, что в результате американо-израильского удара разрушен офис Совета экспертов в городе Кум.