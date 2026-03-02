Греция направила два военных корабля и истребители на Кипр после атак иранских дронов на британскую базу

Греция направит два фрегата и два истребителя F-16 на Кипр в связи с обострением угроз безопасности острова. Об этом в понедельник заявил министр обороны страны Никос Дендиас, передает греческое издание Еkathimerini:

«После неспровоцированных атак на территорию Кипра Греция будет содействовать обороне Республики Кипр всеми возможными способами, чтобы противостоять угрозам и незаконным действиям, происходящим на ее территории».

Дендиас также сообщил, что во вторник посетит Кипр вместе с начальником генерального штаба генералом Димитриосом Хуписом для переговоров с президентом Никосом Христодулидисом и министром обороны Василисом Палмасом с целью скоординировать позицию двух союзников.

Ранее представитель кипрского правительства сообщил, что два беспилотника, летевших в сторону базы Королевских ВВС Великобритании Акротири, были «успешно перехвачены». Инцидент произошел через несколько часов после того, как база подверглась удару еще одного дрона. Кроме того, в понедельник пассажирский терминал аэропорта Пафоса был эвакуирован после обнаружения на радарах подозрительного объекта.

Ночью дрон иранского производства типа «Шахед» атаковал взлетно-посадочную полосу британской авиабазы Акротири на юге острова, причинив незначительные повреждения, жертв не было. Это первая атака на базу с 1986 года, когда она была обстреляна ливийскими боевиками. Удар по Акротири последовал после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что разрешил США использовать британские базы для ударов по иранским ракетным складам и пусковым установкам, а британские власти рассказали, что в сторону острова Ираном были выпущены две ракеты, которые, однако, не были нацелены по нему. Президент Кипра подчеркивал, что страна не участвует ни в каких военных операциях и не намерена этого делать.

