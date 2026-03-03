СМИ: Франция направит на Кипр системы противоракетной и противодроновой обороны

Франция намерена направить на Кипр системы противоракетной и противодроновой обороны, а также фрегат. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство Cyprus News Agency.

По данным CNA, президент Франции Эммануэль Макрон уведомил об этом кипрского лидера Никоса Христодулидиса утром 3 марта. Анонимный источник в правительстве Кипра подтвердил Reuters эту информацию. Минобороны Франции пока не давало комментариев.

Поздно вечером 1 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил с обращением, в котором заявил, что Лондон разрешит Вашингтону использовать свои военные базы «в ограниченных оборонительных целях».

После этого база Королевских ВВС Акротири на Кипре подверглась удару беспилотника. Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что ее атаковал беспилотник типа «Шахед». Британское Минобороны позднее сообщило, что база и ее персонал продолжают работать в обычном режиме, но семьи военнослужащих перевезут в более безопасное место.

Днем 2 марта в кипрском Пафосе эвакуировали терминал пассажирского аэропорта, после того как радары зафиксировали в небе «подозрительный объект». Спикер местного правительства Константинос Летимбиотис позже написал в Twitter, что военные перехватили еще два беспилотника, летевших в сторону Акротири.

Источники агентства Reuters позднее сообщили, что все признаки указывают на то, что беспилотники, вероятно, были выпущены боевиками «Хезболлы».

После этого Греция направила на остров четыре истребителя F-16 и два фрегата, один из которых оснащен системой радиоэлектронной борьбы Centauros, способной обнаруживать и выводить из строя низколетящие дроны.