Цена нефти Brent превысила $84 за баррель впервые с июля 2024 года

Эскалация ближневосточного конфликта вызвала резкий рост цен на энергоносители. Нефть марки Brent торгуется на уровне $85 за баррель — это самый высокий показатель с июля позапрошлого года. Транспортировка через Ормузский пролив, по которому мир получает 20% всего сырья, оказалась фактически приостановлена после ударов США и Израиля по Ирану. Большинство судов избегают этого водного пути из-за угроз безопасности. Ранее Корпус стражей исламской революции пригрозил атаковать любые суда в проливе.

Оптовые цены на газ в Европе тем временем подскочили более чем на 30% по сравнению со вчерашним днем — до 60 евро за мегаватт-час. Это рекордный уровень с начала 2023 года. Всего с тех пор, как Иран нанес ответные удары по энергетической инфраструктуре в ближневосточных странах, цены на этот вид топлива в Европе выросли примерно на 80%. Из-за обстрелов крупнейший в мире производитель сжиженного природного газа, катарская компания Qatar Energy, прекращает производство СПГ и сопутствующих продуктов.

Новая война в регионе отразилась и на биржевых индексах: Stoxx Europe снизился почти на 2,8%, Dax упал на 3,3%, FTSE — на 2,6%.