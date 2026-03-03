Здание Совета экспертов, который должен избрать нового лидера Ирана, попало под обстрел

В иранском городе Кум под израильский удар попало здание Совета экспертов Ирана — органа, который должен выбрать верховного лидера страны. Об этом сообщают иранские СМИ, а также агентство Reuters.
Как утверждает иранская гостелерадиокомпания IRIB, в момент удара в здании никого не было: оно было эвакуировано заранее. О пострадавших и погибших не сообщается. Агентство Reuters, также со ссылкой на очевидцев, пишет об ударе в этом районе.
Офисное здание Совета экспертов в Куме попало под обстрел во второй половине дня 3 марта. Незадолго до этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о новой «крупномасштабной волне ударов» по инфраструктурным объектам в Иране и Тегеране.
Ранее высокопоставленный израильский чиновник рассказал изданию Fox News, что здание Совета и его участники могут стать целью для военных Израиля.
Во вторник, 3 марта, представитель Совета экспертов заявил, что выборы нового верховного лидера Ирана, который сменит убитого аятоллу Али Хаменеи, «не займут много времени». Али Хаменеи был убит 28 февраля после совместных ударов США и Израиля по его резиденции в Тегеране.
Впрочем, как отмечал в разговоре с The Insider эксперт по Ближнему Востоку Симон Вольфганг Фукс, члены Совета намерены провести голосование онлайн, поскольку опасаются собираться в одном месте в то время, когда Иран фактически находится в состоянии войны.