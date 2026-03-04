Армия США отчиталась об уничтожении 17 иранских кораблей: «Мы топим иранский флот — весь флот»

В ходе военной кампании против Ирана, начатой в конце февраля, американские военные уничтожили 17 иранских кораблей. Об этом заявил глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер в видеообращении, опубликованном 3 марта. По его словам, в числе пораженных целей — «самая боеспособная иранская подводная лодка, у которой теперь пробоина в борту».

«Мы сосредоточены на том, что стреляем по всему, что может стрелять по нам... Мы также топим иранский флот — весь флот», — заявил Купер, описав точечные удары бомбардировщиков B-2 и B-1.

«На протяжении десятилетий иранский режим преследует международное судоходство. Сегодня в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе нет ни одного иранского судна», — также заявил Купер.

По его словам, в операции «Эпическая ярость» задействовано более 50 тысяч американских военнослужащих и более 200 истребителей, удары наносятся круглосуточно и уже удалось поразить почти 2 тысячи целей.

По словам Купера, в ответ на бомбардировки США и Израиля Иран запустил более 500 баллистических ракет и более 2 тысяч беспилотников. В то же время, как отметил командующий, «способность Тегерана наносить по нам удары снижается».

Согласно справочнику The Military Balance (2025), у Ирана 19 подлодок: 17 малых, а также SSK 1 Taregh (российского проекта «Палтус») и SSC 1 Fateh иранской разработки.