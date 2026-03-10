Иран начал минировать Ормузский пролив — источники CNN в разведке США

Иран приступил к минированию Ормузского пролива — ключевой артерии мировой торговли нефтью, через которую проходит около пятой части ее мировых поставок, сообщают два источника CNN, знакомые с материалами американской разведки. Масштаб минирования пока ограничен: за последние дни выставлено несколько десятков мин. Вместе с тем один из источников отметил, что Тегеран сохранил от 80 до 90% малых судов и минных заградителей, что теоретически позволяет ему выставить сотни мин.

Контроль над проливом с начала войны удерживает Корпус стражей исламской революции (КСИР), действующий совместно с традиционным военно-морским флотом страны. По данным CNN, КСИР располагает возможностью выстроить целый «маршрут смерти» — рассредоточенные минные заградители, начиненные взрывчаткой катера и береговые ракетные батареи. Проход через пролив источники описывают как «долину смерти».

КСИР ранее предупреждал, что любое судно, пытающееся пройти через пролив, будет атаковано. С начала боевых действий судоходство в нем фактически прекратилось. Американские официальные лица заявили, что ВМС США пока не сопровождали суда через пролив, однако президент Дональд Трамп в понедельник сообщил, что его администрация рассматривает варианты организации такого эскорта.

Позднее Дональд Трамп потребовал в своей соцсети Truth Social от Ирана немедленно убрать мины из пролива. В своем заявлении он написал, что если мины действительно выставлены и не будут убраны незамедлительно, военные последствия для Ирана окажутся «невиданными». Одновременно Трамп оговорился, что разминирование стало бы «огромным шагом в правильном направлении».

Ранее сообщалось, что Франция готовит «оборонительную миссию» по сопровождению торговых судов в Ормузском проливе совместно с союзниками для постепенного восстановления судоходства. По словам президента Макрона, французская авианосная группа во главе с авианосцем «Шарль де Голль» уже находится в регионе.

Война привела к практически полной остановке судоходства в этом районе. Цены на нефть тем временем в моменте превышали $91 за баррель против $72 неделей ранее.

