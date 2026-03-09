Франция готовит военную миссию в Ормузском проливе для восстановления судоходства — Макрон

Франция вместе с союзниками готовит «оборонительную миссию» по сопровождению торговых судов в Ормузском проливе, чтобы постепенно восстановить судоходство после интенсивной фазы конфликта на Ближнем Востоке. Об этом 9 марта заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в кипрском Пафосе, передает Le Monde.

По его словам, миссия будет направлена на сопровождение контейнеровозов и нефтяных танкеров. Макрон подчеркнул, что это необходимо для мировой торговли и поставок энергоресурсов.

Макрон также заявил, что удары иранских беспилотников по Кипру следует рассматривать как атаку на всю Европу. Ранее Греция и Франция усилили военное присутствие на Кипре после серии атак иранских дронов на британскую авиабазу Акротири.

По данным Елисейского дворца, французская авианосная группа во главе с авианосцем Charles de Gaulle уже находится в регионе. В рамках операции также задействуют восемь фрегатов и два десантных вертолетоносца, которые будут работать в восточном Средиземноморье, Красном море и районе Ормузского пролива.

Кроме того, Франция намерена усилить участие в военно-морской миссии ЕС Operation Aspides, направленной на защиту торговых судов от атак поддерживаемых Ираном хуситов.

Начавшаяся в конце февраля война на Ближнем Востоке привела к почти полной остановке судоходства в Ормузском проливе, который соединяет Персидский залив с океаном. Иран в ответ на совместную атаку Израиля и США перекрыл пролив, из региона регулярно приходят сообщения об атаках судов дронами и снарядами. В результате экспорт из крупнейшего нефтедобывающего региона парализован, что привело к росту цен на нефть.