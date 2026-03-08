ОАЭ и Кувейт сокращают добычу нефти на фоне блокады Ормузского пролива

Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт начали сокращать добычу нефти на фоне блокады Ормузского пролива, который играет важнейшую роль в мировой торговле нефтью. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на сообщения нефтедобывающих компаний.

Государственная компания Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC) из ОАЭ заявила, что «регулирует уровни добычи на шельфе в соответствии с запросами хранилищ». Кувейтская госкомпания Kuwait Petroleum Corp. сообщила о снижении добычи на своих нефтяных месторождениях, а также производства на нефтеперерабатывающих заводах из-за «угрозы со стороны Ирана безопасному проходу судов через Ормузский пролив». Источник Bloomberg рассказал, что в субботу, 7 марта, Кувейт сократил добычу на 100 тысяч баррелей в сутки. Ожидается, что в воскресенье добыча будет сокращена почти втрое.

ОАЭ в январе добывали более 3,5 млн баррелей в день, занимая третье место среди крупнейших производителей нефти в ОПЕК. Добыча Кувейта в январе составила 2,57 млн баррелей.

Ранее Ирак начал сокращать добычу из-за запыленности резервуаров для хранения, Саудовская Аравия закрыла свой крупнейший нефтеперерабатывающий завод, а Катар после атак беспилотников закрыл завод, который считается крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа (СПГ).

Начавшаяся в конце февраля война на Ближнем Востоке привела к почти полной остановке судоходства в Ормузском проливе, который соединяет Персидский залив с океаном. Иран в ответ на совместную атаку Израиля и США перекрыл пролив, из региона регулярно приходят сообщения об атаках на суда дронами и снарядами. В результате экспорт из крупнейшего нефтедобывающего региона был парализован, что привело к росту цен на нефть.

Война на Ближнем Востоке практически полностью перекрыла морское судоходство через Ормузский пролив — узкий водный путь, соединяющий Персидский залив с открытым морем, — после угроз со стороны Ирана в отношении судоходства. Это парализовало экспорт из крупнейшего в мире нефтедобывающего региона и способствовало росту цен на нефть в Лондоне до самого высокого уровня за более чем два года, почти до 93 долларов за баррель, что заставило потребителей искать альтернативы и грозит подтолкнуть мировую инфляцию к дальнейшему росту.