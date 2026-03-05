В первую очередь атаки затронули ОАЭ, Катар, Саудовскую Аравию, Кувейт и Бахрейн. Бьет Иран и по Иракскому Курдистану — региону, где расположены как американские военные и дипломатические объекты, так и вооруженные формирования иранских курдских партий, на протяжении десятилетий противостоящих Тегерану. Ракеты, направленные в сторону Израиля, перехватываются также над Иорданией. Косвенно пострадала и Сирия: отдельные иранские ракеты упали на ее территории, не достигнув Израиля.

Из всех монархий Персидского залива сравнительно меньше затронут пока Оман. Он до последнего момента сохранял роль посредника между Вашингтоном и Тегераном. Тем не менее, полностью избежать проблем не удалось: у оманского побережья были зафиксированы удары по танкерам, был атакован и порт Дукм.

Расчет Тегерана

Для аравийских монархий последствия войны выходят далеко за рамки военных рисков. Помимо угрозы безопасности, возникли серьезные экономические проблемы. В некоторых странах приостановлена работа нефтяных и газовых объектов, а также экспорт энергоносителей. Особенно чувствительным оказался фактор Ормузского пролива — одного из ключевых мировых энергетических узлов. Через него проходит около 20% мировой торговли нефтью и сжиженным природным газом (в основном катарским).

Любые перебои (будь то атаки на суда, рост страховых премий или ограничение судоходства) — немедленно отражаются на мировых рынках. В более устойчивом положении — государства, обладающие альтернативными морскими маршрутами. Саудовская Аравия имеет выход к Красному морю, что позволяет частично диверсифицировать экспортные потоки. Королевство также может использовать трубопроводные сети, как и ОАЭ. Оман расположен на побережье Индийского океана, вне узкого коридора Ормузского пролива. Однако остальные, особенно Катар, могут столкнуться с серьезными проблемами.

Важно также учитывать, что экономическая модель аравийских монархий до сих пор строилась на имидже стабильности, безопасности и предсказуемости. Именно это привлекало международные банки, инвестиционные фонды, технологические компании и туристический бизнес. Регион стал крупным финансовым, логистическим и транспортным узлом, соединяющим Европу, Азию и Африку. Затяжная военная кампания подрывает этот фундамент, и это хорошо понимают в Иране.

Большинство экспертов по Ближнему Востоку уверены: Тегеран решился атаковать арабские страны, чтобы заставить их надавить на Вашингтон и таким образом остановить боевые действия против Ирана и повысить цену переговоров с учетом угроз мировой экономике. Расчет, похоже, был на самые разные сценарии: на то, что монархии испугаются сразу, и на то, что не выдержат затяжной войны. Причем не только они, но и страны, связанные с ними экономически.