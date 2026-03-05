После ударов по Ирану в Азии вырос интерес к российской нефти, но для Кремля это краткосрочная выгода — востоковед

Два танкера с российской нефтью, которые шли в Восточную Азию, изменили маршрут на Индию, обнаружило агентство Bloomberg. По данным мониторинговых сервисов, суммарно суда Odune и Matari везут почти 1,5 млн баррелей нефти марки Urals. Один из них накануне прибыл в индийский порт Парадип на восточном побережье страны, в Бенгальском заливе, второй — в порт Вадинар в Аравийском море.

В сторону Индии направляется и другой подсанкционный танкер, Indri, который вышел из Приморска еще в конце января, свидетельствуют данные сервиса MarineTraffic. На борту находятся около 730 тысяч баррелей российской нефти. Все три судна управляются компаниями, зарегистрированными в Азербайджане.

Как полагает агентство, изменение маршрута танкеров говорит о намерении Нью-Дели продолжить закупки нефти у Москвы, несмотря на требования США разорвать сотрудничество. Сырье марки Urals пользовалось популярностью у индийских нефтеперерабатывающих компаний, однако в этом году поставки резко сократились. Белый дом мотивировал это необходимостью лишить Россию доходов от нефти, которые идут на войну с Украиной.

На страны Азии, в том числе Индию, приходится около 70% потребления энергоресурсов, которые поставляются через Ормузский пролив. После ударов США и Израиля по Ирану транспортировка по этому маршруту фактически остановилась. По оценкам аналитиков, через него идет примерно 35% поставок нефти из стран Персидского залива. До начала боевых действий пролив ежедневно пересекали около 50 нефтяных и газовых танкеров.

Блокировка водного пути уже вызвала повышение цен на сырье. Помимо нефти марки Brent, подорожала и российская Urals — до $70 за баррель, тогда как в бюджете РФ на текущий год заложена цена нефти в $59 за баррель. О росте интереса покупателей к российской нефти в Индии и Китае пишет и агентство Reuters со ссылкой на нескольких трейдеров.

«Индийские нефтеперерабатывающие заводы сейчас консультируются с правительством по поводу возможности дополнительного импорта из России», — сообщил один из источников.

Китайские покупатели также проявляют интерес к нефти из России, однако объемы поставок пока не увеличились, отмечают собеседники. Пекин может позволить себе подождать, так как закупил много сырья в преддверии китайского Нового года. По словам трейдеров, в последние месяцы Китай увеличил закупки российской нефти, перенаправленной из Индии. Объемы морских поставок достигли многомесячных максимумов, а сырье продавалось с заметным дисконтом.

Востоковед Руслан Сулейманов, с которым поговорил The Insider, полагает, что сложившаяся сегодня ситуация сопоставима с «нефтяным шоком» 1973 года — одним из крупнейших энергетических кризисов прошлого века на фоне войны между Израилем и коалицией арабских стран.

«Ситуация опасная не только для рынка нефти, но и газа. Посмотрите на ситуацию со сжиженным природным газом из Катара, который поставляется и в азиатские страны, и в Европу. Сейчас терминал СПГ в Катаре заблокирован. То же касается нефти. Это заставляет ключевых покупателей нефти искать альтернативы или просчитывать такие варианты, если конфликт затянется и не будет разрешен в ближайшие недели.

Индия и Китай делают ставку на Россию. Но это только в моменте, потому что Россия сейчас может извлечь выгоду из повышения цен на нефть и того, что некоторые страны в краткосрочной перспективе могут переориентироваться на Москву. Но в долгосрочной перспективе, полагаю, потери для Кремля будут гораздо более существенны.

В первую очередь — имиджевые потери. Москва демонстрирует слабость и неспособность влиять на Трампа, хотя до этого столько лет российские чиновники кричали о формировании нового миропорядка, о том, что Глобальный Юг утверждается как новый центр силы. Но на практике получается, что Путин не способен защищать своих партнеров ни в Венесуэле, ни в Иране. Это огромный удар по имиджу Кремля.

Я с трудом представляю, как на очередном мероприятии БРИКС или ШОС Путин сможет говорить о единстве Глобального Юга. Так или иначе конфликт не может продолжаться долго: он абсолютно бессмыслен для всех сторон», — объяснил эксперт.

То, какими будут последствия, зависит от того, как долго продлится война, согласен экономист Дмитрий Некрасов.

«Если речь о неделе, даже о двух неделях, ничего страшного не произойдет и Индия справится. Мы сейчас просто, наверное, в ситуации, когда очень много нефти на рынке, очень много танкеров плавает где-то, в том числе российских, в море, и еще не разгружено. Мы находимся в ситуации избытка, и на короткий период точно нефти хватит.

Россия, конечно, выигрывает от всей этой ситуации, но, опять-таки, это вопрос времени. Если, допустим, завтра война закончится, то цены очень быстро, буквально за несколько дней вернутся на уровни, близкие к тем, которые были до войны. И к дисконтам тем, которые были до войны. Рынок переполнен. Поэтому выигрыш будет очень ограничен.

Если же эта ситуация продлится долго, это будет совершенно другая история. И действительно, возможности, условно говоря, отказываться от российской нефти резко сократятся. И российский выигрыш будет даже больше, он уже больше, чем чистый выигрыш от роста цен на нефть. Потому что в российском случае размер дисконтов прямо зависит от ситуации: у нас на рынке избыток нефти или дефицит ее. Не нужно преувеличивать то, насколько решительно Индия до того отказалась от российской нефти: она не отказалась, ни от чего в реальности серьезно не отказывалась. Объемы сократились, перераспределились в Китай. Сейчас, наверное, будет обратный процесс. Но говорить о том, что радикально в этом вопросе что-то изменится, я бы тоже не стал», — объяснил он.

В российском правительстве тем временем не скрывают оптимизма. «Всегда готовы. Наша нефть востребована. Будут покупать — будем продавать», — сказал вице-премьер Александр Новак.