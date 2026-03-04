Бельгия оштрафовала на €10 млн танкер Ethera. Судно принадлежит Ирану и находится под санкциями за перевозку российской нефти

Фото: The Maritime Executive

Власти Бельгии оштрафовали на €10,02 млн танкер Ethera (IMO 9387279), задержанный в ночь на 28 февраля. Как сообщает The Maritime Executive, проведенная проверка установила, что судно шло под ложным флагом, без надлежащих сертификатов и не имеет действующей регистрации. О результатах проверки было объявлено на пресс-конференции 3 марта. Инспекторы выявили в общей сложности 45 нарушений, включая технические неисправности судна.

Кроме того, бельгийские власти постановили, что Ethera останется под арестом, до тех пор пока владелец не докажет, что оно получило регистрацию в государственном реестре и имеет надлежащие сертификаты. Экипажу приказано оставаться на борту, пока судну не разрешат отплыть. Экипаж состоит из 21 человека: это граждане Индии, Грузии и Индонезии, а также гражданин России — капитан судна.

«Наше правительство предпринимает решительные меры против судов теневого флота. В рамках этой операции мы обеспечиваем соблюдение санкций ЕС, защищаем Северное море и пресекаем финансирование российской войны в Украине», — заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен (цитата по Reuters).

В ходе операции под названием «Синий нарушитель» 93 бельгийских солдата и два французских вертолета высадились на танкер, который следовал из Марокко в Россию и утверждал, что зарегистрирован в Гайане. Согласно данным сервиса Starboard Maritime Intelligence, Ethera с 1 марта находится в бельгийском порте Зебрюгге.

Операция по захвату танкера Ethera
Построенное в 2008 году судно было приобретено в 2024 году сыном одного из главных советников верховного лидера Ирана. Сообщается, что его отец был убит во время воскресных рейдов в Иране, как и сам верховный лидер Ирана. В июле 2025 года США ввели санкции против танкера за его связь с Ираном; кроме того, утверждалось, что судно использовалось для перевозки российской нефти в обход санкций. Ethera также находится под санкциями Евросоюза.

