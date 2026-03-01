Бельгия захватила нефтяной танкер теневого флота России, об этом сообщил министр обороны страны Тео Франкен.

«В последние несколько часов наши военные при поддержке сил французской обороны поднялись на борт нефтяного танкера, принадлежащего российскому теневому флоту. Сейчас судно сопровождается в порт Зебрюгге, где будет конфисковано. Без своего теневого флота Путин не может вести войну против невинных украинцев. Поэтому мы выведем эти суда из игры. Одно за другим. Пока его агрессивная война не прекратится», — написал он в соцсети X.

Франкен сообщил Reuters, что захваченное судно, предположительно, шло под ложным флагом и с поддельными документами.



Так называемый теневой флот РФ — это сотни старых танкеров, формально принадлежащих офшорным компаниям и ходящих под фиктивными флагами. Кремль и связанные трейдеры используют их для обхода санкций и ценового потолка на российскую нефть. Эти суда часто меняют названия, юрисдикции и номинальных владельцев, отключают AIS‑транспондеры, проводят перегрузки «борт‑в‑борт» в нейтральных водах и подделывают документы о происхождении груза, чтобы скрыть связь с Россией и конечных бенефициаров. За последний год европейские страны перешли к силовому пресечению операций «теневого» флота России.

