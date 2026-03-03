Ирак будет вынужден сократить добычу нефти на 3 млн баррелей из-за блокады Ормузского пролива — Reuters

Ирак будет вынужден сократить добычу нефти более чем на 3 млн баррелей в сутки в течение нескольких дней, если нефтяные танкеры не смогут свободно проходить через Ормузский пролив к его погрузочным портам. Об этом Reuters сообщили двое иракских чиновников.

По их словам, по состоянию на вторник добыча на месторождении Румейла уже снижена на 700 тысяч баррелей в сутки, а на месторождении Западная Курна-2 — на 460 тысяч баррелей в сутки. Срыв экспорта из-за перекрытия пролива привел к переполнению хранилищ в южных иракских портах до критического уровня.

Кризис в Ормузском проливе начался 28 февраля, когда США и Израиль нанесли совместные авиаудары по Ирану, в результате которых был убит верховный лидер страны Али Хаменеи. В ответ Тегеран нанес ракетные и дроновые удары по Израилю и американским базам в странах Персидского залива, а Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил суда о запрете прохода через пролив.

Ормузский пролив — единственный морской путь из Персидского залива в открытый океан, через него проходит около 20% мировых поставок нефти. Большинство крупных производителей региона — Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, ОАЭ и Иран — не имеют других маршрутов для морского экспорта сырья.

Ранее стало известно, что китайские чиновники оказывают давление на иранских коллег, чтобы Тегеран не препятствовал транзиту судов с нефтью и газом через Ормузский пролив. По словам собеседников Bloomberg, правительственные чиновники требуют от Ирана гарантий, что тот не будет атаковать танкеры с нефтью и сжиженным газом, проходящие через пролив, а вместо этого обеспечит бесперебойный транзит для судов. Пекин также просит Тегеран воздержаться от ударов по Катару — у него Китай закупает порядка 30% импортируемого в страну сжиженного природного газа (СПГ).

