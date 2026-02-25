Российские и иранские производители нефти предлагают всё бо́льшие скидки на свою продукцию покупателям из Китая. Они сталкиваются с трудностями при ее реализации, и непроданные запасы накапливаются на танкерах в открытом море. Об этом пишет агентство Bloomberg.

После сокращения закупок со стороны Индии экспортеры из России и Ирана устроили «ценовую войну» за право предоставить наиболее выгодное предложение ограниченному кругу китайских покупателяй. Так, нефть марки Urals продается примерно на $12 за баррель дешевле, чем Brent. Месяцем ранее скидка составляла $10. Производители Iranian Light предлагают скидки в $11 за баррель против $8–9 в декабре.

При этом круг покупателей такой нефти крайне мал — частные китайские НПЗ, как правило, нередко покупали нефть, на которую не нашлось других покупателей. Однако их мощности ограниченны, и они попадают под действие импортных квот Пекина, устанавливающих лимит на закупки из-за рубежа.

Крупнейшие государственные НПЗ Китая избегают торговли с Ираном, а в последнее время стали отказываться и от новых контрактов с Россией, отмечает агентство. Тем не менее за первые 18 дней февраля поставки российской нефти в китайские порты выросли до 2,09 млн баррелей в сутки, что примерно на 20% больше, чем месяцем ранее, и примерно на 50% больше, чем в декабре. Cтимулом для китайских НПЗ стали именно значительные скидки на сырье.

На фоне проблем с реализацией больших объемов сырья из-за санкционного давления Россия накапливает непроданную нефть на танкерах в открытом море. К началу февраля совокупный объем российской нефти на судах по всему миру достиг 143 млн баррелей — почти вдвое больше, чем годом ранее. Добыча нефти в стране по итогам января снизилась, что происходит уже второй месяц подряд.