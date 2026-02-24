За прошедшие 12 месяцев доходы российского бюджета от продажи нефти и газа оказались почти на 30% меньше, чем за аналогичный период до полномасштабного вторжения в Украину. Несмотря на это, объемы нефтяного экспорта по-прежнему превышают довоенные. Такие данные приводит финский Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).
По подсчетам аналитиков, на четвертый год войны в Украине доходы Москвы от экспорта энергоносителей — нефти, газа, угля и нефтепродуктов — составили порядка 193 млрд евро. Это примерно на 19% меньше, чем годом ранее (2024–2025 годы) и на 27% меньше, чем за год до вторжения. Импорт в ЕС CREA оценивает на сумму в 14,5 млрд евро — на 36% меньше по сравнению с предыдущим годом.
Доходы России от продажи именно нефти тоже снизились — на 18% в годовом исчислении. Аналитики оценивают сумму примерно в 85,5 млрд евро. Год к году доходы тоже сократились — примерно на 6%, однако объемы экспорта всё равно больше довоенного уровня — примерно на 6%. Бóльшая часть продаж пришлась на покупателей из Турции, Индии и Китая.
Считается период с 24 февраля 2025-го по 24 февраля 2026 года.
Доходы России от продажи энергоносителей, февраль 2022 года — февраль 2026 года
Объемы экспорта, превышающие досанкционный уровень, свидетельствуют о том, что санкции в отношении «теневого флота», потолок цен на российскую нефть и прочие ограничения так и не смогли сократить поставки, даже несмотря на то, что они вынудили страны снизить цены на продаваемую нефть, отмечают исследователи.
В «теневом флоте» только за январь CREA насчитал 81 новый танкер с ложным флагом — речь идет о судах, которые заявляют о регистрации в определенной юрисдикции, где на самом деле не зарегистрированы. В начале 2025-го их прибавилось всего около 12, а пиковое значение — 109 судов, перешедших под ложный флаг, — пришлось на октябрь.
С начала полномасштабного вторжения в Украину представители западных стран последовательно вводили ограничения и санкции, призванные ограничить доходы Москвы от продажи нефти и газа. В 20-й пакет санкций против России, анонсированный ранее Еврокомиссией, должен войти полный запрет на морские услуги для экспорта российской нефти.
