За прошедшие 12 месяцев доходы российского бюджета от продажи нефти и газа оказались почти на 30% меньше, чем за аналогичный период до полномасштабного вторжения в Украину. Несмотря на это, объемы нефтяного экспорта по-прежнему превышают довоенные. Такие данные приводит финский Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

По подсчетам аналитиков, на четвертый год войны в Украине доходы Москвы от экспорта энергоносителей — нефти, газа, угля и нефтепродуктов — составили порядка 193 млрд евро. Это примерно на 19% меньше, чем годом ранее (2024–2025 годы) и на 27% меньше, чем за год до вторжения. Импорт в ЕС CREA оценивает на сумму в 14,5 млрд евро — на 36% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Доходы России от продажи именно нефти тоже снизились — на 18% в годовом исчислении. Аналитики оценивают сумму примерно в 85,5 млрд евро. Год к году доходы тоже сократились — примерно на 6%, однако объемы экспорта всё равно больше довоенного уровня — примерно на 6%. Бóльшая часть продаж пришлась на покупателей из Турции, Индии и Китая.