Неизвестные объявили награду в €500 тысяч за информацию о танкере из «теневого флота»

На сайте LinkedIn, предназначенном для поиска работы и установления профессиональных связей, появились объявления с обещанием денежной награды за информацию о танкере «теневого флота». Внимание на это обратило профессиональное издание Seatrade Maritime.
В объявлениях, которые публикует аккаунт под ником OMRA ex Vani, предлагается награда в размере €500 тысяч за информацию о танкере VLCC Omra (IMO 9264881). Автор объявления ищет «любую проверенную информацию о текущем местонахождении этого судна». Для связи указаны электронная почта и номер телефона, зарегистрированный в Индии.
Танкер ранее носил название Vani. По данным Equasis, судно ходит под ложным флагом Гайаны. Согласно базе данных PurpleTrac компании Pole Star Global, по состоянию на февраль 2026 года Omra ходит под флагом Коморских островов, а не Гайаны. На фотографиях, опубликованных на LinkedIn, судно еще носит название Vani, ходит под флагом Сан-Марино, а его корпус окрашен в черный цвет. Отмечается, что танкер, возможно, был позже перекрашен.
Omra было внесено в санкционные списки США в июле 2025 года. Судно принадлежит компании Avani Lines, базирующейся на Маршалловых островах, которая находится под американскими санкциями с того же времени. Omra участвует в торговле иранской нефтью и было замечено в иранских водах 23 января во время бункеровки. По данным Pole Star Global, последнее зарегистрированное местоположение Omra — 17 февраля у побережья малайского штата Джохор, где танкеры «теневого флота» часто проводят операции по перекачке сырой нефти с судна на судно.