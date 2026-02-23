Неизвестные объявили награду в €500 тысяч за информацию о танкере из «теневого флота»

На сайте LinkedIn, предназначенном для поиска работы и установления профессиональных связей, появились объявления с обещанием денежной награды за информацию о танкере «теневого флота». Внимание на это обратило профессиональное издание Seatrade Maritime.

В объявлениях, которые публикует аккаунт под ником OMRA ex Vani, предлагается награда в размере €500 тысяч за информацию о танкере VLCC Omra (IMO 9264881). Автор объявления ищет «любую проверенную информацию о текущем местонахождении этого судна». Для связи указаны электронная почта и номер телефона, зарегистрированный в Индии.