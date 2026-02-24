Великобритания ввела санкции против «Транснефти» и структур «Росатома»

Власти Великобритании обновили антироссийский санкционный список. В него попали компания «Транснефть» и структуры «Росатома», следует из официального пресс-релиза.

Новые британские санкции Лондон объясняет ужесточением контроля за источниками доходов от российской энергетики, а также ключевыми поставщиками военной техники. В частности, под ограничения попала ПАО «Транснефть», которая отвечает за транспортировку более 80% российского экспорта нефти, утверждается в пресс-релизе.

Меры затронули также так называемый «теневой флот»: под санкции попали 175 компаний, связанных с фирмой Coral Energy (ныне — 2Rivers Group), которая контролирует значительную часть судов «теневого флота». Санкции против нее Лондон ввел еще в декабре 2024 года.

Кроме того, в санкционном списке по меньшей мере три компании из структур «Росатома». Это Rusatom Overseas, которая занимается продвижением проектов компании по строительству АЭС за рубежом, Rosatom Energy International, специализирующаяся на управлении зарубежными проектами по сооружению и эксплуатации атомных станций, а также консалтинговая компания REIN ENGINEERING.

Всего санкционный список пополнили 297 строк: в него включили дополнительно 240 юрлиц, семь человек и 50 морских судов.

В понедельник, 23 февраля, ЕС объявил о санкциях против восьми россиян, которых обвинил в репрессиях. На стадии согласования в Брюсселе находится 20-й пакет санкций — его ранее заблокировала Венгрия.