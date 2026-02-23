Венгрия заблокировала 20-й пакет санкций против России

Венгрия наложила вето на решение ЕС о принятии 20-го пакета санкций против России и предоставлении Украине «военного кредита» на €90 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Сийярто сказал на встрече с венгерскими журналистами по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе:

«Я ясно дал понять, что мы не поддержим получение Украиной военного кредита в размере €90 млрд, потому что украинцы нас шантажируют. Они вступили в сговор с Брюсселем и объединили усилия с оппозицией в Венгрии, чтобы поставить под угрозу безопасность венгерской энергетической отрасли и безопасность Венгрии в целом».



Ранее Сийярто предупреждал о решении заблокировать 20-й пакет в связи с прекращением Украиной транзита нефти по трубопроводу «Дружба».



23 февраля совет ЕС ввел санкции против восьми россиян, ответственных за нарушения прав человека, репрессии против гражданского общества и демократической оппозиции, а также подрыв демократии и верховенства права в России. Эти санкции были введены в рамках специального правозащитного механизма и не связаны с 20-м пакетом.

Как сообщала в начале февраля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, новый пакет санкций был направлен на полный запрет на оказание морских услуг российскому нефтяному экспорту. Под ограничения попадут 43 танкера «теневого флота», будут запрещены техобслуживание и прочие услуги для ледоколов и СПГ-танкеров.

Кроме того, предусматривался запрет на импорт металлов, химикатов и критически важных минералов, еще не попавших под санкции, и дополнительные ограничения на европейский экспорт в Россию товаров — «от резины до тракторов». В санкционный список планировалось внести еще 20 российских региональных банков. Для вступления в силу пакет должны одобрить все страны — члены ЕС.



18 февраля Сийярто сообщил, что Венгрия приостанавливает поставки дизельного топлива в Украину до тех пор, пока Киев не восстановит транзит нефти по нефтепроводу «Дружба». Кроме того, Будапешт заблокировал выделение Киеву кредита в размере €90 млрд, который ранее утвердила Еврокомиссия. «Украина шантажирует Венгрию, препятствуя транзиту нефти в координации с Брюсселем и венгерской оппозицией, чтобы вызвать перебои в поставках в Венгрию и поднять цены на топливо перед выборами», — заявлял Сийярто.

