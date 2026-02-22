Венгрия заблокирует 20-й пакет санкций против России — глава венгерского МИД Сийярто

Венгрия заблокирует 20-й пакет санкций Евросоюза против России, об этом 22 февраля заявил в Twitter глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«На завтрашнем заседании Совета по иностранным делам ЕС намерен принять 20-й пакет санкций. Венгрия заблокирует его. До тех пор, пока Украина не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу „Дружба“, мы не позволим принимать решения, важные для Киева».

Как сообщала в начале февраля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, новый пакет санкций направлен на полный запрет на оказание морских услуг для российского нефтяного экспорта. Под ограничения попадут 43 танкера «теневого флота», будут запрещены техобслуживание и прочие услуги для ледоколов и СПГ-танкеров.

Кроме того, предусматриваются запрет на импорт металлов, химикатов и критически важных минералов, еще не попавших под санкции, и дополнительные ограничения на европейский экспорт в Россию «от резины до тракторов». В санкционный список планируется внести еще 20 российских региональных банков. Для вступления в силу пакет должны одобрить все страны — члены ЕС.

18 февраля Сийярто сообщил, что Венгрия приостанавливает поставки дизельного топлива в Украину до тех пор, пока Киев не восстановит транзит нефти по нефтепроводу «Дружба». Кроме того, Будапешт заблокировал выделение Киеву кредита в размере €90 млрд, который ранее утвердила Еврокомиссия. «Украина шантажирует Венгрию, препятствуя транзиту нефти в координации с Брюсселем и венгерской оппозицией, чтобы вызвать перебои в поставках в Венгрию и поднять цены на топливо перед выборами», — заявлял Сийярто.