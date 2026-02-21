Фицо и Орбан начали угрожать Украине отключением электроэнергии

Премьер-министры Словакии и Венгрии пригрозили Украине прекращением поставок электроэнергии на фоне остановки транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Глава словацкого правительства Роберт Фицо потребовал от президента Украины Владимира Зеленского восстановить прокачку нефти через украинскую территорию до понедельника, 23 февраля. В противном случае Братислава готова рассмотреть ответные меры.

«Если Запад не против того, что он [Зеленский] взорвал газопровод „Северный поток“, то Словакия не может принять словацко-украинские отношения как односторонний билет, выгодный только для Украины. Словакия — гордая и суверенная страна, а я — гордый и суверенный словак», — заявил Фицо.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также допустил возможность жестких шагов в отношении Киева. Он заявил, что Будапешт может прекратить экспорт электроэнергии в Украину, если транзит нефти не будет возобновлен.

По словам Орбана, Венгрия располагает запасами нефти на несколько месяцев, однако намерена реагировать на ситуацию. «Мы могли бы принять три контрмеры, и пока мы приняли две», — сказал он, имея в виду, что третьей мерой может стать остановка поставок электроэнергии.

«Это сложно. Если мы прекратим [поставки электроэнергии], могут произойти неприятные вещи. В любом случае словаки вчера упомянули об этом как о возможном варианте. Поэтому мы координируем свои действия со словаками, и, если потребуется, предпримем и этот третий шаг», — заявил Орбан.

20 февраля Украина предложила Евросоюзу временно использовать нефтепровод «Одесса — Броды» для поставок топлива в Венгрию и Словакию вместо «Дружбы».

С начала полномасштабной войны энергетическая система Украины регулярно подвергается массированным атакам. Россия наносит удары по ТЭС, подстанциям, распределительным узлам и объектам генерации, что уже несколько зим подряд приводит к масштабным отключениям света по всей стране.

Осенью и зимой 2022–2023 годов Украина столкнулась с крупнейшим энергетическим кризисом за годы независимости: миллионы людей одновременно оставались без электричества, тепла и воды. В ряде регионов вводились экстренные и стабилизационные графики отключений — подачу электроэнергии ограничивали на несколько часов в сутки.

В 2024 и 2025 годах ситуация повторялась после новых волн ударов по инфраструктуре. Повреждения крупных генерирующих объектов привели к дефициту мощности, особенно в часы пик. В отдельных областях вводились аварийные отключения, а промышленным предприятиям ограничивали потребление.

