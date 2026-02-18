Венгрия приостановила поставки дизельного топлива в Украину до возобновления транзита российской нефти по «Дружбе»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил в своем аккаунте в Twitter (X) о приостановке поставок дизельного топлива в Украину. По его словам, поставки не возобновятся до тех пор, пока Киев не восстановит транзит нефти по нефтепроводу «Дружба».

Сийярто обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот не перезапускает транзит по политическим причинам, намеренно ставя под угрозу энергоснабжение Венгрии. При этом министр указал, что Будапешт играет важную роль в обеспечении Украины энергоресурсами: значительная часть украинского импорта газа, электроэнергии и дизельного топлива поступает через венгерскую территорию или из Венгрии:

«Мы не можем обеспечивать энергетическую безопасность другой страны, пока наши собственные поставки находятся под угрозой. Энергетическое сотрудничество должно быть взаимным и основанным на уважении, а не на давлении».

27 января Россия атаковала нефтепровод, прекратив транзит российской нефти в Венгрию и Словакию. Несмотря на то что технические работы на украинской стороне были завершены еще 6 февраля, «Укртранснафта» так и не приняла решения о возобновлении прокачки. Венгерская сторона расценила это как политический саботаж и в середине февраля обратилась к Хорватии с просьбой разрешить транзит российской нефти через трубопровод Adria в качестве альтернативного маршрута.

Киев отверг обвинения в намеренном блокировании транзита. МИД Украины обратил внимание Будапешта на то, что именно Россия атаковала «Дружбу», и посоветовал Венгрии обратиться к Москве по вопросу восстановления поставок. Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига упрекнул Венгрию за молчание после российского удара по нефтепроводу.

Венгрия добилась исключения из европейского нефтяного эмбарго против России еще в 2022 году, сохранив право на импорт российской нефти по трубопроводу, и с тех пор нарастила долю российской нефти в своем импорте примерно до 90%. Словакия, занимающая схожую позицию, также оказалась в зависимости от южной ветки «Дружбы». Премьер Словакии Роберт Фицо поддержал Венгрию, заявив, что нефть стала инструментом «политического шантажа».

