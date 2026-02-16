Венгрия и Словакия попросили Хорватию разрешить транзит российской нефти по трубопроводу «Адрия»

Венгерские и словацкие власти направили письмо министру экономики Хорватии с просьбой разрешить поставки российской нефти по трубопроводу «Адрия», который проходит по территории Балкан. Об этом сообщил в соцсетях глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Этот маршрут Будапешт и Братислава рассматривают как замену транзиту нефти по нефтепроводу «Дружба». Хорватия ответила, что «не позволит поставить под угрозу» снабжение топливом стран Центральной Европы.

Письмо, как уточняет Сийярто, подписано им и министром экономики Словакии Денисой Саковой. В посте главы МИД уточняется, что просьба эта адресована Загребу именно из-за отказа Украины возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба», который проходит по ее территории:

«Мы обращаемся к Хорватии с просьбой... поскольку наше санкционное исключение предусматривает возможность импорта российской нефти морским путем в случае нарушения трубопроводных поставок.



Безопасность энергоснабжения страны никогда не должна становиться идеологическим вопросом. Поэтому мы ожидаем, что Хорватия, в отличие от Украины, не будет ставить под угрозу безопасность поставок нефти в Венгрию и Словакию по политическим причинам».

Транзит нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину был приостановлен с конца прошлого месяца на фоне масштабных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины, отмечает агентство Bloomberg. 27 января российские военные нанесли удар по объекту инфраструктуры в городе Броды Львовской области, связанному с нефтепроводом. В 2025 году транзит нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба» сократился до минимума с 2014 года, писала «Экономическая правда».

Министр экономики Хорватии Анте Шушняр в свою очередь написал в Twitter, что Загреб «не позволит поставить под угрозу топливное снабжение Центральной Европы», но будет действовать в соответствии с санкциями:



«Мы готовы помочь решить острую проблему перебоев в рамках законодательства ЕС и правил OFAC. Никто не должен остаться без топлива.

Но, честно говоря, это урок для Европейской комиссии. Нефтепровод „Адрия“ готов, поэтому больше нет технических оправданий для того, чтобы какая-либо страна ЕС оставалась привязанной к российской нефти. Баррель, купленный у России, может казаться некоторым странам дешевле, но помогает финансировать войну и атаки на украинский народ».

Власти Венгрии часто и ранее поднимали вопрос об альтернативных путях поставки нефти в страну, настаивая, впрочем, на том, что им «приходится покупать нефть у русских». И Венгрия, и Словакия последовательно выступают против жестких мер в отношении России. Это единственные страны ЕС, которые блокируют антироссийские инициативы в энергетической сфере. Оба правительства активно критикуют внешнюю политику Брюсселя и выступают за пересмотр санкционной стратегии ЕС.

