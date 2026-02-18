Венгрия заключила первые контракты на морские поставки нефти из России через Хорватию

Венгерская нефтегазовая корпорация MOL заключила первые контракты на поставку российской нефти через Хорватию, сообщает венгерское информагентство MTI со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Нефть будет доставлена в Хорватию по морю, а затем ее переправят на НПЗ.

«MOL заказала первые поставки, которые уже находятся в пути. Они прибудут в хорватский порт в начале марта, а оттуда в течение 5–10 дней будет осуществлена транспортировка нефти на нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Словакии», — рассказал министр.

Сийярто напомнил, что Венгрия и Словакия попросили Хорватию позволить транзит российской нефти через ее территорию, поскольку поставки по трубопроводу «Дружба» заблокированы Украиной «по политическим мотивам». Министр обвинил Киев в стремлении вызвать в Венгрии энергетический кризис в преддверии парламентских выборов, чтобы ослабить позиции действующего правительства и помочь оппозиционной партии «Тиса».

По словам Сийярто, Венгрия и Словакия также обратились в Европейскую комиссию с просьбой обеспечить соблюдение правила, согласно которому эти страны могут закупать российскую нефть через морские поставки в случае, если трубопроводная транспортировка невозможна. Ранее в феврале венгерские и словацкие власти обратились к министру экономики Хорватии с просьбой разрешить поставки российской нефти по трубопроводу «Адрия», который проходит по территории Балкан.

Транзит нефти по трубопроводу «Дружба» через украинскую территорию был остановлен в конце января на фоне масштабных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Власти Венгрии и Словакии выступают против жестких мер в отношении России и блокируют соответствующие инициативы ЕС в энергетической сфере.

