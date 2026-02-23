ЕС ввел санкции против восьми россиян за репрессии против Горинова и других политзаключенных. Они не связаны с 20-м пакетом

Совет ЕС ввел санкции против восьми россиян, ответственных за нарушения прав человека, репрессии против гражданского общества и демократической оппозиции, а также подрыв демократии и верховенства права в России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ЕС.

В заявлении говорится, что новые санкции введены против двух судей, прокурора и следователя, «причастных к политически мотивированным процессам и ответственных за приговоры российским активистам Дмитрию Скурихину и Олегу Белоусову». Под ограничения также попали главы исправительных колоний и следственного изолятора, где содержались политзаключенные Алексей Горинов, Павел Кушнир, Михаил Кригер и Мария Пономаренко. В ЕС уточняют, что они содержались в бесчеловечных и унижающих достоинство условиях.

Новые санкции введены в рамках специального правозащитного механизма и не связаны с еще не согласованным 20-м пакетом. Они включают запрет на въезд в ЕС и блокирование финансовых средств в Европе.

Санкционный режим ЕС в отношении лиц, причастных к серьезным нарушениям прав человека, репрессиям против гражданского общества и демократической оппозиции, а также подрыву демократии и верховенства права в России, был создан в марте 2024 года после смерти Алексея Навального. В пакет по этому режиму внесены ФСИН России и ряд физических лиц.

На сегодняшний день 20‑й пакет санкций ЕС против России так и не согласован. Венгрия заявила, что заблокирует этот пакет санкций против России и параллельно крупный кредит ЕС для Украины, пока не будут восстановлены поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» через Украину.

