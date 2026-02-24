Австралия ввела санкции против 180 физических и юридических лиц, а также судов «теневого флота» России

Австралия ввела дополнительные целевые санкции против 180 физических и юридических лиц, а также судов «теневого флота» России. Соответствующее совместное заявление премьер-министра Энтони Албанезе, министра обороны Ричарда Марлеса и главы МИД Пенни Вонг опубликовано на сайте правительства страны.

В заявлении правительства говорится:

«Сегодня исполняется четыре года с того момента, как началось полномасштабное вторжение России в Украину, что является вопиющим нарушением международного права, включая Устав Организации Объединенных Наций. Четыре года ничем не спровоцированной российской агрессии против суверенного демократического соседа. Австралия непоколебима в своей приверженности справедливому и прочному миру для Украины. Мы выражаем уважение к мужеству и стойкости украинского народа».



Сообщается, что это крупнейший санкционный пакет Австралии с февраля 2022 года. Новые санкции направлены против финансово-банковской, оборонной, авиационной, нефтегазовой, транспортной и научно-технической отраслей России. Они призваны сократить доходы России и еще больше ограничить ее способность продолжать войну против Украины.

В документе отмечается, что Австралия выделила Украине более $1,7 млрд помощи, включая $1,5 млрд военной поддержки. $40 млн были направлены в Фонд энергетической поддержки Украины, включая $10 млн на обеспечение работы критической инфраструктуры в зимний период.

Австралия также снизила потолок цен на российскую нефть с $47,6 до $44,1 за баррель.



Всего с начала войны страна ввела более 1800 санкций против России.

Посол Украины в Австралии и Новой Зеландии Василий Мирошниченко поблагодарил Канберру за «решительную и принципиальную позицию».

