Китай активно закупает у России нефть, от которой отказалась Индия — Bloomberg

Китайские нефтеперерабатывающие компании скупают российскую нефть, от которой отказалась Индия. Таким образом Китай восполняет для Москвы потери от сокращения закупок со стороны страны, которая обычно является главным покупателем российского морского экспорта. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания танкеров.

По данным агентства, поставки российской сырой нефти в китайские порты выросли до 2,09 млн баррелей в сутки за первые 18 дней февраля — против 1,72 млн в январе и 1,39 млн в декабре, и этот рост более чем компенсировал сокращение индийских закупок. Импорт российской нефти в Индию в последние месяцы держится на уровне около 1,2 млн баррелей в сутки — на 40% ниже июньского пика 2025 года.

Отмечается, что переориентация затронула все российские сорта: в Китай теперь направляется всё больше танкеров с Urals из балтийских и черноморских портов, а также арктические поставки. Cтимулом для китайских НПЗ стали значительные скидки — цена Urals с поставкой в КНР достигала дисконта в $12 за баррель к Brent. Bloomberg цитирует старшего аналитика Sparta Commodities Джун Го:

«Китай сейчас пользуется колоссальным стимулом для закупок российской нефти, поскольку выступает покупателем последней инстанции для любого нефтяного “балласта”».

Вместе с тем переход от индийского рынка к китайскому не обошелся без трудностей, замечают в издании. Маршрут из Балтики до китайской провинции Шаньдун составляет около 23 300 км против 14 200 км до индийского порта Джамнагар. Из-за более долгого пути и задержек — ряд танкеров неделями простаивали на якоре у берегов Омана, в Суэцком заливе и у островов Риау близ Сингапура — объемы российской нефти на воде выросли примерно до 140 млн баррелей, что более чем на 60% больше, чем в конце августа, когда переориентация на Китай только началась.

В августе 2025 года, когда Индия начала сокращать закупки под давлением США, Россия предложила китайским покупателям нефть марки Urals со скидкой. Тогда частные компании и государственные НПЗ КНР заинтересовались возможными поставками, хотя прежде Китай предпочитал более удобную логистически нефть ESPO с Дальнего Востока.

