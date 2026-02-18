Bloomberg: Россия сокращает бурение нефтяных скважин из-за падения доходов

Российские нефтяные компании в 2025 году снизили темпы бурения до минимального уровня за последние три года, пишет Bloomberg.

По данным издания, в прошлом году в России было пробурено около 29 140 километров эксплуатационных скважин — на 3,4% меньше, чем в 2024 году. В начале 2025 года активность достигала рекордных значений, однако уже в июне начала замедляться, а в декабре объем бурения оказался примерно на 16% ниже, чем годом ранее.

Снижение активности происходит на фоне падения мировых цен на нефть, увеличения дисконта на российскую нефть из-за ужесточения западных санкций и укрепления рубля, что сделало экспорт менее прибыльным.

Одновременно с этим страны ОПЕК+ пересматривают, сколько нефти реально могут добывать участники альянса, чтобы при необходимости изменить установленные для них квоты. Россия — один из ключевых участников ОПЕК+ наряду с Саудовской Аравией — уже два месяца подряд сокращает добычу на фоне экспортных ограничений.

Эксперты считают, что компании стали меньше бурить из-за падения доходов. Цена российской нефти Urals в декабре упала до $39 за баррель — это на 42% ниже, чем в январе. После санкций США против «Роснефти» и «Лукойла» скидка на Urals по сравнению с Brent выросла до $27 за баррель — более чем вдвое по сравнению с началом 2025 года.

Дополнительным фактором стало укрепление рубля почти на четверть к доллару на фоне высокой ключевой ставки. Это снизило рублевую доходность новых проектов.