Доходы России от экспорта нефти выросли до максимума почти за два месяца на фоне увеличения поставок

Поставки российской нефти немного выросли. Это произошло на фоне новых ударов украинских беспилотников по российским НПЗ и остановки прокачки нефти по трубопроводу в Венгрию и Словакию.

По данным отслеживания танкеров, собранным Bloomberg, экспорт в среднем составил 3,39 млн баррелей в сутки за четыре недели — по 15 февраля. Это немного выше показателя за период по 8 февраля. Рост продолжается уже четвертую неделю подряд. Однако объемы по-прежнему примерно на 480 тысяч баррелей в сутки ниже уровня, который был до Рождества.

Из-за увеличения поставок и роста цен доходы России от экспорта нефти достигли максимума почти за два месяца. В январе добыча нефти в России снижалась второй месяц подряд. Она оказалась почти на 300 тысяч баррелей в сутки ниже уровня, согласованного с ОПЕК+. Но сокращение добычи, вероятно, было компенсировано ростом экспорта на фоне ударов по перерабатывающим заводам.

В феврале Украина усилила атаки на российские НПЗ. Были поражены заводы «Лукойла» в Волгограде и Ухте, а также Ильский НПЗ в районе Чёрного моря. Их общая мощность — около 500 тысяч баррелей в сутки.

Поставки в Китай в первой половине февраля превысили 2 млн баррелей в сутки. Часть нефти, которую раньше покупала Индия, теперь перенаправляется в Китай. Почти вся нефть из тихоокеанских и арктических портов также идет туда.

Закупки Индией снизились. В феврале туда отправляется только одна партия нефти сорта ESPO, а в январе не было ни одной. Для сравнения: в декабре было четыре партии, в ноябре — девять.

Объем российской нефти, находящейся в море, стабилизировался на уровне около 140 млн баррелей. Ранее он быстро рос. В этот показатель входит нефть в пути и грузы на судах, которые простаивают.

За неделю по 15 февраля 32 танкера вывезли 24,4 млн баррелей нефти. Неделей ранее было 22,08 млн баррелей на 28 судах. В среднем за сутки поставки выросли до 3,49 млн баррелей.

Доходы от экспорта за последние четыре недели составляли около $1,09 млрд в неделю.

