Россия начала использовать более крупные танкеры после переориентации нефтяных потоков на Китай из-за усложнившейся логистики — Bloomberg

Россия перестраивает логистику поставок нефти в связи с ростом экспорта в Китай. Он становится основным ее покупателем (вместо Индии, которая в последние месяцы сократила закупки российского сырья), и это требует использования более крупных танкеров для длительных морских переходов, пишет Bloomberg.

Как пишет издание, с декабря 2024 года от 6,3 млн до 6,9 млн баррелей российской нефти марки Urals перевозились малыми танкерами через европейские воды и Суэцкий канал в Красное море, где груз перегружался на крупнотоннажные супертанкеры вместимостью до 2 млн баррелей. Данные аналитических платформ Vortexa и Kpler показывают, что район Красного моря прежде не использовался для подобных операций перевалки нефти в открытом море.

Перегрузки с судна на судно свидетельствуют о смене структуры покупателей, отмечает Bloomberg. Поставки российской нефти в китайские порты выросли до 2,09 млн баррелей в сутки в первые 18 дней февраля — по сравнению с 1,72 млн в январе и 1,39 млн в декабре.

По данным агентства, передвижение нефти через Красное море участилось на фоне усиленного контроля традиционных мест перевалки — севернее Суэцкого канала, а также у берегов Греции и Мальты; в то же время использование района вблизи Омана стало менее привлекательным из-за присутствия ВМС США. Один из задействованных в схеме супертанкеров — «Сахара» 2007 года постройки, находящаяся под американскими санкциями, — принял нефть у берегов Синайского полуострова, а затем разгрузился у Находки, откуда груз перевалили на суда, доставившие его в Китай.

В итоге нефть добиралась от черноморского порта Новороссийск до конечного покупателя около трех месяцев — втрое дольше обычного. С момента вторжения России в Украину четыре года назад страна уже неоднократно перестраивала маршруты нефтяного экспорта под давлением санкций, пусть и ценой дополнительных расходов.

Ранее стало известно, что за прошедшие 12 месяцев доходы российского бюджета от продажи нефти и газа оказались почти на 30% меньше, чем за аналогичный период до полномасштабного вторжения в Украину. Несмотря на это, объемы нефтяного экспорта по-прежнему превышают довоенные.