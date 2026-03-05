Китай останавливает экспорт бензина и дизеля в ожидании перебоев с поставками нефти через Персидский залив

Китай поручил крупнейшим нефтеперерабатывающим компаниям приостановить экспорт дизельного топлива и бензина. Такое решение принято на фоне обострения конфликта в Персидском заливе, который нарушил поставки нефти из одного из крупнейших добывающих регионов мира. Об этом пишет Bloomberg. Несмотря на попытки диверсифицировать источники углеводородов, Китай по-прежнему получает почти половину импортируемой нефти из стран Персидского залива, включая практически все поставки из Ирана.

По словам источников, знакомых с ситуацией, представители Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC) — главного экономического планирующего органа страны — потребовали временно приостановить экспорт переработанных нефтепродуктов, и эта мера должна вступить в силу немедленно.

На встрече в начале недели нефтеперерабатывающим компаниям также было поручено прекратить заключение новых экспортных контрактов и попытаться договориться об отмене уже согласованных поставок. Исключение сделано для авиационного и бункерного топлива, находящегося на складах временного хранения, а также для поставок в Гонконг и Макао.

Даже в обычных условиях Китай не разрешает свободный экспорт нефтепродуктов, таких как бензин, дизель и авиационное топливо. В стране действует система квот, в рамках которой Министерство коммерции отбирает ограниченное число крупных переработчиков и трейдеров. Система квот позволяет властям Китая поддерживать баланс между внутренним спросом и предложением, а также оперативно реагировать на изменения на мировых рынках.

После начала российского вторжения в Украину в 2022 году, которое также нарушило глобальную торговлю энергоресурсами, китайские власти нередко сокращали экспортные квоты или откладывали их распределение, что приводило к снижению поставок. Некоторые аналитики считают, что таким образом Пекин стремится обеспечить внутреннюю стабильность и энергетическую безопасность в условиях высокой геополитической напряженности.

На фоне того, что после ударов США и Израиля в минувшие выходные поставки нефти и топлива из Персидского залива практически прекратились, нефтеперерабатывающие компании от Японии до Индонезии и Индии начали сокращать объемы переработки и приостанавливать экспорт.

