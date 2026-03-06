Если война не прекратится в ближайшее время, страны Персидского залива прекратят экспорт энергоресурсов — Минэнерго Катара

Власти Катара считают, что в ближайшее время страны Персидского залива могут прекратить экспорт энергоресурсов, если США и Израиль не остановят войну против Ирана. Об этом в интервью Financial Times заявил министр энергетики Катара и глава государственной компании QatarEnergy Саад аль-Кааби.

По его словам, экспортеры нефти и газа в регионе могут объявить форс-мажор уже в ближайшие дни.

«Мы ожидаем, что все, кто еще не объявил форс-мажор, сделают это в ближайшие несколько дней. Все экспортеры в Персидском заливе будут вынуждены пойти на такой шаг», — сказал аль-Кааби.

Министр предупредил, что продолжение войны может серьезно ударить по мировой экономике. По его оценке, уже через две–три недели цены на нефть могут вырасти до $150 за баррель, если танкеры не смогут проходить через Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов мирового экспорта нефти.

«Цены на энергоносители вырастут для всех. Возникнет дефицит некоторых товаров, что вызовет цепную реакцию: многие предприятия не смогут обеспечить поставки», — отметил аль-Кааби.

Он добавил, что даже если боевые действия прекратятся прямо сейчас, Катару потребуется от нескольких недель до нескольких месяцев, чтобы восстановить нормальный режим поставок.

Кроме того, Bloomberg пишет, что война США и Израиля с Ираном нарушила цепочки поставок удобрений и создала угрозу глобального продовольственного кризиса.

Ранее в Корпусе стражей исламской революции Ирана заявили о взятии под полный контроль Ормузского пролива — единственного морского выхода из Персидского залива в океан, через который проходит около 20% мировых поставок нефти. Война привела к практически полной остановке судоходства: во вторник пролив прошли всего девять судов вместо обычных 70 с лишним.