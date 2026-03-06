Война на Ближнем Востоке нарушила цепочки поставок удобрений, что ведет к недостатку продовольствия в мире — Bloomberg

Конфликт США и Израиля с Ираном нарушил цепочки поставок удобрений и создал угрозу глобального продовольственного кризиса, пишет Bloomberg. Персидский залив — крупнейший в мире узел производства азотных удобрений: страны региона экспортировали их на $50 млрд с 2020 по 2025 год. Через Ормузский пролив проходит около трети мировой торговли этим сырьем, а природный газ из региона служит ключевым компонентом для производства удобрений по всему миру.

Как пишет агентство, после фактической остановки судоходства в Ормузском проливе производители удобрений по всему миру начали сокращать выпуск продукции. Индийские заводы по производству карбамида урезали объемы, пакистанский газовый дистрибьютор Sui прекратил поставки на предприятия отрасли, а польская компания Grupa Azoty — второй по величине производитель азотных и комплексных удобрений в ЕС — временно заморозила прием новых заказов. Фермеры от Австралии до США «в панике» бросились скупать запасы удобрений.

Отмечается, что цены на удобрения стремительно растут — при том, что и до начала конфликта они находились на высоком уровне. Одновременно дорожают пшеница и кукуруза. Трейдер по удобрениям компании Aquifert Филип Сандерленд предупредил Bloomberg, что снижение урожайности неизбежно скажется на ценах в конце года:

«Без удобрений урожайность падает. Если она падает, значит, на рынке становится меньше зерна, риса и прочего продовольствия. Между сбором урожая и тем, что оказывается у вас на столе, проходит от шести до девяти месяцев. Но к Рождеству можно ждать стремительного роста инфляции».

Нынешняя ситуация воспроизводит кризис 2022 года, пишет агентство, когда вторжение России в Украину спровоцировало резкий рост стоимости энергоносителей и удобрений, а мировые цены на продовольствие достигли рекордных отметок. По оценке ряда аналитиков, последствия на этот раз могут оказаться еще масштабнее. Перебои с удобрениями усугубляются и тем, что в США их запасы и без того были ограниченными из-за тарифной политики.

Ранее в Корпусе стражей исламской революции Ирана заявили о взятии под полный контроль Ормузского пролива — единственного морского выхода из Персидского залива в океан, через который проходит около 20% мировых поставок нефти. Война привела к практически полной остановке судоходства: во вторник пролив прошли всего девять судов вместо обычных 70 с лишним.