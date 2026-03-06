Минфин США временно разрешил индийским НПЗ закупать российскую нефть

Американское министерство финансов сняло запрет на покупку российской нефти индийскими НПЗ на срок в 30 дней. Об этом сообщил глава Минфина Скотт Бессент.

Распространяться послабления будут исключительно на закупку нефти, которая уже была предназначена на продажу, но застряла на танкерах в море. Глава Минфина подчеркнул, что делается это «для обеспечения бесперебойного потока нефти на мировой рынок».



«Эта заведомо краткосрочная мера не принесет существенной финансовой выгоды российскому правительству, поскольку она разрешает только сделки с нефтью, уже находящейся в море», — утверждает Бессент.

Как пишет агентство Reuters, индийские компании в срочном порядке уже закупили миллионы баррелей российской нефти. Дефицит поставок энергоносителей в стране сложился из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Индия получает порядка 40% всей импортируемой нефти из охваченного сейчас войной региона через Ормузский пролив. С началом совместной операции США и Израиля против Ирана он оказался фактически заблокирован для судоходства. Востоковед Руслан Сулейманов в разговоре с The Insider сравнивал сегодняшнюю ситуацию с «нефтяным шоком» 1973 года — одним из крупнейших энергетических кризисов прошлого века на фоне войны между Израилем и коалицией арабских стран.

Ранее Индия была одним из самых главных покупателей российской нефти, однако с августа прошлого года администрация Дональда Трампа оказывает на Нью-Дели давление, заставляя его отказаться от этих закупок. В начале февраля американский президент заявил, что Индия отказалась от российской нефти в обмен на торговую сделку.

На фоне проблем с реализацией больших объемов сырья из-за санкционного давления Россия накапливает непроданную нефть на танкерах в открытом море. К февралю совокупный объем российской нефти на судах по всему миру достиг 143 млн баррелей — почти вдвое больше, чем годом ранее.