Судно немецкой компании загорелось в Ормузском проливе из-за обстрела. Через пролив не могут пройти и суда иранского «теневого флота»

Немецкая судоходная компания Hapag-Lloyd сообщила, что контейнеровоз Source Blessing под флагом Либерии, который она арендует, загорелся в результате попадания осколков неизвестного снаряда при попытке пройти по Ормузскому проливу. Заявления представителей компании цитирует издание Stern.

«Контейнеровоз Source Blessing был поражен шрапнелью или обломками снаряда. Мы пока не знаем, кто произвел выстрел. Экипажу удалось потушить пожар», — говорится в заявлении. Степень повреждений, полученных судном все еще оценивается.

Как утверждает Stern, Hapag-Lloyd не может предоставить информацию о маршруте, грузе или количестве людей на борту, поскольку сдает его в субфрахт датской компании Maersk. Согласно данным сервиса Starboard Maritime Intelligence, владелец судна — гонконгская компания WELL WONDER 1 LTD. 3 марта контейнеровоз вышел из порта Гантут в ОАЭ и около недели курсировал туда-сюда вдоль побережья. Сейчас он, вероятнее всего, возвращается в Гантут.