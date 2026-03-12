Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в первом обращении анонсировал удары по американским базам и продолжение блокады Ормузского пролива

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи опубликовал первое обращение к нации. Документ распространен агентством «Тасним» и был зачитан на иранском телевидении, но сам он в кадре не появлялся. Хаменеи признал, что узнал о своем назначении одновременно с остальными иранцами — из телевизионной трансляции голосования Совета экспертов. Занять кресло верховного лидера ему, по его словам, трудно: оно прежде принадлежало двум «великим имамам» — Хомейни и его отцу, «шахиду Хаменеи».

Центральной темой обращения стала война. Хаменеи поблагодарил военных за «сокрушительные удары» по противнику и заявил, что Иран продолжит блокировать Ормузский пролив. По его словам, прорабатываются «новые фронты», где у врага «почти нет опыта» и где он окажется «крайне уязвим», — их задействуют при необходимости. Новый лидер также поблагодарил йеменских хуситов, «Хезболлу» и силы иракского сопротивления за поддержку.

Хаменеи пообещал отомстить за каждого погибшего иранца — не только за отца, но и за любого убитого гражданина. Удар по школе для девочек в Минабе он выделил как преступление, требующее особого внимания. Новый лидер предупредил: Иран потребует от противника репараций, а в случае отказа либо конфискует его имущество, либо уничтожит на равнозначную сумму.

Соседним странам, на чьей территории размещены иностранные военные базы, Хаменеи направил прямое предупреждение: Иран уже наносил и продолжит наносить удары именно по этим объектам — без намерения воевать с самими государствами. Он призвал их «как можно скорее» закрыть базы, поскольку американские обещания безопасности, по его словам, оказались ложью.

Во внутриполитической части речи Хаменеи сделал акцент на роли народа: именно иранцы, по его словам, руководили страной в дни, когда она оставалась без верховного лидера. Он призвал к единству, взаимопомощи и активному участию в жизни общества.

Моджтаба Хаменеи стал третьим по счету верховным лидером Ирана. Совет экспертов избрал его 8 марта — через несколько дней после гибели его отца, аятоллы Али Хаменеи, убитого в результате совместного авиаудара США и Израиля 28 февраля. Трамп незадолго до этого в интервью Axios назвал Моджтабу «легковесом» и пригрозил, что не примет кандидатуру, которая продолжит политику убитого аятоллы.

