«О новом лидере Ирана Моджтабе Хаменеи говорят, что он хороший управленец с широкими связями и человек безжалостный» — востоковед

Иран 9 марта объявил об избрании нового лидера страны, третьего со времени Исламской революции 1979 года. Им стал 56-летний аятолла Моджтаба Хаменеи — сын предыдущего лидера Али Хаменеи, убитого 28 февраля, в первый день совместной израильско-американской военной операции против Ирана.

Ранее израильский министр обороны Исраэль Кац заявил, что Израиль будет считать «целью для ликвидации» любого нового лидера Ирана, продолжающего курс своих предшественников. С момента, когда было объявлено об избрании Моджтабы Хаменеи, он не появлялся на публике и не выступал с какими-либо посланиями.

Как рассказал в беседе с The Insider эксперт по Ближнему Востоку, доцент Еврейского университета в Иерусалиме Симон Вольфганг Фукс, кандидатура Моджтабы Хаменеи оказалась подходящей в кризисный период и устроила все силы в Иране, теперь главная задача режима — обеспечить его выживание.

«Долгое время Моджтаба Хаменеи казался маловероятным кандидатом — Исламская Республика и Али Хаменеи всегда выступали против передачи власти по наследству внутри семьи, — но в итоге обстоятельства сложились в его пользу. Он соответствует всем формальным требованиям как священнослужитель — как говорят, его курсы по шиитскому праву, которые он читал в Куме, пользовались большой популярностью. Поскольку Моджтаба долгое время руководил канцелярией своего отца, он приобрел ценные связи со всеми и, как утверждается, хорошо разбирается в самых разных областях: от сельского хозяйства и жилищного строительства до искусственного интеллекта.

Связи Моджтабы с Корпусом стражей исламской революции восходят к 1980-м годам, когда он участвовал в войне [с Ираком]. Он служил в составе батальона <батальон Хабиба бин Музахира в составе КСИР — The Insider>, выступавшего за централизацию и милитаризацию общества, что, похоже, очень кстати в нынешний кризисный период. КСИР, безусловно, мог оказывать давление при выборе нового лидера, но окончательное решение всё же было за Советом экспертов, состоящим из 88 высокопоставленных священнослужителей. Сейчас все иранские элиты сплачиваются вокруг Хаменеи-младшего, и в официальных кругах, похоже, нет серьезных разногласий по поводу его назначения.

Тем не менее мы мало что о нем знаем — нет ни одной видеозаписи, только фотографии и одно аудиосообщение, которое он передал, когда решил отменить лекции в Куме из-за таинственного “духовного кризиса“, который он тогда переживал. Думаю, одна из причин, почему мы не видели ни свежих фотографий Моджтабы Хаменеи, ни публичных выступлений, заключается в опасениях, что это поможет раскрыть его местонахождение. В планах Ирана он должен выжить любой ценой, но его выживание далеко не гарантировано. Моджтаба не выступал с речью с момента своего избрания, и мы даже не знаем о состоянии его здоровья — ходят слухи, что он был ранен во время ударов по резиденции Хаменеи-старшего.

Судя по всем заявлениям, поступающим из Ирана, Моджтаба продолжит дело своего отца, в частности, поклянется сопротивляться США и Израилю и защищать режим Исламской Республики. Люди из его окружения описывают его как человека безжалостного».



The New York Times писала со ссылкой на нескольких иранских чиновников, что Моджтаба Хаменеи пострадал в первый день войны, в частности, получил ранение ног. По их словам, он в сознании и находится в хорошо охраняемом секретном убежище с ограниченной связью. О ранении Хаменеи-младшего газете рассказывали и израильские источники.

В результате атаки 28 февраля погибли также жена, сын и мать Моджтабы Хаменеи.