Сын Али Хаменеи избран новым верховным лидером Ирана

Совет экспертов Ирана избрал на пост верховного лидера страны (рахбара) сына убитого Али Хаменеи — Моджтаба Хаменеи. Об этом сообщают агентства Fars и Tasnim.

На верность новому лидеру Ирана уже присягнул Корпус стражей исламской революции (КСИР). В его заявлении говорится, что члены движения «готовы полностью подчиниться и пожертвовать своей жизнью» ради нового верховного лидера.

Моджтаба Хаменеи — третий по счету верховный лидер Ирана. Президент страны Масуд Пезешкиан в своем обращении назвал его назначение «проявлением стремления исламской нации к укреплению национального единства».

Сейеду Моджтабе Хаменеи 56 лет, он второй сын убитого Али Хаменеи. О гибели предыдущего верховного лидера страны стало известно в первый же день совместных ударов Израиля и США: изначально об этом сообщил президент США Дональд Трамп, а на следующий день, 1 марта, это подтвердили и иранские государственные СМИ.

Сына погибшего рахбара Моджтабу Хаменеи считали одним из самых вероятных его преемников. Накануне вечером аятолла Хоссейнали Эшкевари, входящий в Совет экспертов, заявил, что голосование Совета состоялось, и намекнул, что «имя Хаменеи продолжится».

