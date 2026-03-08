В Иране выбрали нового верховного лидера после гибели Хаменеи. «Имя Хаменеи продолжится» — член Совета экспертов

Аятолла Хоссейнали Эшкевари, входящий в Совет экспертов, ответственный за избрание следующего верховного духовного лидера страны (рахбара) после гибели Али Хаменеи в результате израильско-американских ударов, заявил, что голосование Совета состоялось и его результаты скоро будут объявлены. При этом он намекнул на возможного преемника Хаменеи.

«Имя Хаменеи продолжится», — заявил Эшкевари (цитата по Reuters). Ранее одним из кандидатов в преемники называли сына погибшего рахбара Моджтабу Хаменеи.

До этого информагентство ILNA опубликовало заявление заместителя председателя совета Хоссейни Бушехри, в котором говорится, что «итоговый доклад о процессе отбора и представления третьего лидера священной системы Исламской Республики будет скоро сделан через официальный канал, а именно через секретариат Совета экспертов».

Ранее президент США Дональд Трамп в разговоре с телеканалом ABC заявил, что новый лидер Ирана «не продержится долго», если он не устроит США, и добавил, что согласен увидеть на этом месте человека, связанного с нынешним режимом.