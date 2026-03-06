Разбомбленная школа в Минабе, 30 потопленных иранских кораблей, удары по Азербайджану и Кипру. Итоги недели войны на Ближнем Востоке

Израильский удар по Бейруту, Ливан
С субботы, 28 февраля, США и Израиль на Ближнем Востоке ведут совместную операцию против Ирана. The Insider подводит итоги недели войны.
Главное за неделю
- В результате ударов США и Израиля в первый день войны погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи
- ЦАХАЛ показал видео ударов по подземному бункеру Али Хаменеи и правительственных чиновников в центре Тегерана
- В первый день войны под обстрел в иранском Минабе попала школа для девочек. Иранские власти заявляют о более чем 160 погибших
- Россия передает Ирану координаты американских военных баз для ударов по войскам США на Ближнем Востоке
- Обстрелы и удары дронов затронули не только страны Аравийского полуострова: география атак расширилась на Азербайджан, Турцию, Кипр и воды у Шри-Ланки
- США потратили $3,72 млрд за первые сто часов операции «Эпическая ярость» — около $891 млн в сутки
- Ормузский пролив — важнейший путь для экспорта нефти — оказался фактически заблокирован для судоходства. Это отразилось на поставках и ценах на энергоносители по всему миру
Взаимные удары
Совместные атаки Израиля и США, по заявлениям официальных лиц, в первую неделю войны были сосредоточены на правительственной инфраструктуре и военных объектах Ирана. По итогам первого дня боевых действий стало известно и гибели Али Хаменеи. Изначально, 28 февраля, об этом сообщил президент США Дональд Трамп, а на следующий день — 1 марта — подтвердили и иранские государственные СМИ.
Днем 6 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) показала видео удара по бункеру, где мог быть Хаменеи в первый день операции «Рык льва».
Как уточнили в израильской армии, это кадры сегодняшнего удара по подземному бункеру Хаменеи, расположенному под правительственными зданиями в центре Тегерана. Хаменеи был убит до того, как смог воспользоваться им, но комплекс до сегодняшнего дня продолжали использовать высокопоставленные чиновники Ирана.
В начале недели под обстрел Израиля попало здание Совета экспертов Ирана — органа, который должен выбрать верховного лидера страны. Как писал ранее The Insider, преемника Хаменеи члены Совета собираются выбирать онлайн, поскольку, собравшись вместе, они бы стали привлекательной целью для удара.
Известно о подтвержденном ударе как минимум по одному ядерному объекту Ирана — уранообогатительному центру в Натанзе. Разрушения там фиксируют спутниковые снимки.
В первый же день под обстрел попал город Минаб на юге Ирана. Местные власти обвинили США и Израиль в том, что в результате погибли 160 человек — ученицы местной школы для девочек. Следователи Вооруженных сил США пришли к выводу, что этот удар нанесли именно американские военные, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Окончательное заключение по делу, однако, еще не готово. Собеседники агентства допускают, что в ходе расследования могут появиться новые доказательства, которые снимут с США ответственность.
Ранее анализ сообщений жителей Минаба, проведенный The Insider совместно с проектом Vox Harbor, показал, что школа могла находиться на территории базы КСИР.
Обстрелы и удары беспилотников затронули не только территорию Ирана и Израиля, но также соседние страны: ОАЭ, Саудовскую Аравию, Сирию, Ирак, Кувейт, Бахрейн, Катар, Азербайджан, Кипр и Ливан.
На территории последнего 3 марта ЦАХАЛ провел наземную операцию: это стало ответом на удары боевиков «Хезболлы» по северу Израиля в качестве поддержки Ирана и мести за смерть Али Хаменеи. Массированный удар по командным центрам и складам оружия «Хезболлы» в Ливане израильские военные нанесли также в пятницу, 6 марта.
Запущенная Ираном баллистическая ракета, упавшая на севере Сирии
Под удар Ирана попали американские военные базы на Ближнем Востоке и диппредставительства США. Среди них — база Пятого флота ВМС США в Бахрейне, консульства в Дубае и Эр-Рияде. На четвертый день войны Тегеран также пригрозил, что будет бить по городам европейских государств, ведущих любые «оборонительные операции» на стороне США и Израиля. В разные дни под обстрелами и атаками БПЛА оказались также энергообъекты — например, утром 2 марта Иран нанес удар по крупнейшему нефтяному комплексу Саудовской Аравии Saudi Aramco в Рас-Тануре. Иранские удары также вывели из строя дата-центры Amazon в ОАЭ.
Накануне, 5 марта, иранские беспилотники упали на территории аэропорта Нахичевань в Азербайджане. Президент страны Ильхам Алиев заявил, что расценивает этот инцидент как теракт. «Радио свобода» 6 марта опубликовало спутниковые снимки аэропорта. По ним видно, что беспилотник упал на одной из пустых стоянок на его территории, серьезного ущерба он не нанес.
В пятницу, 6 марта, также стало известно, что Азербайджан выводит весь дипломатический персонал из Ирана.
Шестого марта два беспилотника ударили по американской военной базе недалеко от иракского аэропорта Эрбиль, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
По сообщению The Washington Post, Россия делится с Ираном данными для ударов по американским войскам на Ближнем Востоке, предоставляя местоположение баз США и других объектов.
Морская война
Глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) Брэдли Купер заявил, что США потопили уже больше 30 иранских кораблей. Самой удаленной от региона подтвержденной потерей Ирана стал фрегат IRIS Dena. Его потерю Тегеран подтвердил накануне. Фрегат затонул у берегов Шри-Ланки 4 марта.
Под атаки попали и гражданские суда. Корпус стражей исламской революции (КСИР) в середине недели сообщил, что взял под полный контроль Ормузский пролив — единственный морской путь из Персидского залива в океан, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.
Из-за угроз обстрелов со стороны Ирана в регионе столпились десятки судов, которые не могут дойти до пунктов назначения: агентство Reuters накануне приводило оценку, что возле Ормузского пролива стоят на якоре по меньшей мере 200 судов, в регионе застряли порядка 20 тысяч моряков.
Мировая торговля
Практически полная остановка судоходства в Ормузском проливе отразилась на ценах на нефть и газ. По состоянию на пятницу, 6 марта, цена на нефть марки Brent превысила 90$ за баррель — впервые с апреля 2024 года. Это произошло после того, как министр энергетики Катара предупредил, что, по его мнению, все экспортеры нефти и газа в Персидском заливе прекратят добычу в течение нескольких дней, если США и Израиль не остановят операцию против Ирана.
Кувейт начал сокращать добычу нефти из-за переполнения хранилищ, вслед за Ираком, урезавшим производство более чем вдвое ранее на неделе, — Саудовская Аравия и ОАЭ также рискуют исчерпать резервные мощности в течение трех недель, пишет The Wall Street Journal. Цены на нефть тем временем взлетели выше $91 за баррель Brent против $72 неделю назад, а бензин в США подорожал до $3,32 — эксперты предупреждают, что даже после снятия блокады Ормузского пролива восстановление добычи займет недели.
На фоне перебоев с поставками нефти Минфин США 6 марта временно разрешил индийским НПЗ закупать российскую нефть. Распространяться послабления будут исключительно на закупку нефти, которая уже была предназначена на продажу, но застряла на танкерах в море, написал глава американского Минфина в Twitter (Х).
В случае со сжиженным природным газом (СПГ) — около 20% его мирового производства приходится на Катар, и экспорт продукции идет также через Ормузский пролив. Государственная энергетическая компания Катара QatarEnergy на этой неделе объявила форс-мажор по контрактам. При этом, если бы война немедленно остановилась сейчас, прежние объемы экспорта из Катара могли бы восстановиться только через месяц.
Конфликт США и Израиля с Ираном фактически остановил судоходство в Ормузском проливе, через который проходит треть мировой торговли удобрениями, что вынудило производителей от Индии до Польши сокращать выпуск продукции, пишет Bloomberg. На фоне роста цен на удобрения, пшеницу и кукурузу аналитики предупреждают о неизбежном снижении урожайности и резкой продовольственной инфляции к концу года.
Эксперты Центра стратегических и международных исследований (CSIS) тем временем оценили затраты США на операцию «Эпическая ярость» в $3,72 млрд. Такую сумму Штаты потратили в первые сто часов операции, что примерно означает траты в $891 млн в сутки. Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social 6 марта написал, что «никакой сделки» с Ираном не будет, если она не будет подразумевать «безоговорочной капитуляции»:
«После этого и после избрания ВЕЛИКОГО И ПРИЕМЛЕМОГО Лидера (или лидеров) мы и многие наши замечательные и очень храбрые союзники и партнеры будем неустанно работать над тем, чтобы вывести Иран из состояния, близкого к разрушению, сделав его экономически лучше и сильнее, чем когда-либо прежде. У ИРАНА БУДЕТ ВЕЛИКОЕ БУДУЩЕЕ», — говорится в его посте.
О главных событиях 5 марта 2026 года — в предыдущей сводке — Иранские дроны упали в Азербайджане, атаки на суда в Персидском заливе продолжаются. Итоги шестого дня войны на Ближнем Востоке.