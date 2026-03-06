Разбомбленная школа в Минабе, 30 потопленных иранских кораблей, удары по Азербайджану и Кипру. Итоги недели войны на Ближнем Востоке

В пятницу, 6 марта, также стало известно, что Азербайджан выводит весь дипломатический персонал из Ирана.

Шестого марта два беспилотника ударили по американской военной базе недалеко от иракского аэропорта Эрбиль, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По сообщению The Washington Post, Россия делится с Ираном данными для ударов по американским войскам на Ближнем Востоке, предоставляя местоположение баз США и других объектов.

Морская война

Глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) Брэдли Купер заявил, что США потопили уже больше 30 иранских кораблей. Самой удаленной от региона подтвержденной потерей Ирана стал фрегат IRIS Dena. Его потерю Тегеран подтвердил накануне. Фрегат затонул у берегов Шри-Ланки 4 марта.



Под атаки попали и гражданские суда. Корпус стражей исламской революции (КСИР) в середине недели сообщил, что взял под полный контроль Ормузский пролив — единственный морской путь из Персидского залива в океан, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.

Из-за угроз обстрелов со стороны Ирана в регионе столпились десятки судов, которые не могут дойти до пунктов назначения: агентство Reuters накануне приводило оценку, что возле Ормузского пролива стоят на якоре по меньшей мере 200 судов, в регионе застряли порядка 20 тысяч моряков.

Мировая торговля

Практически полная остановка судоходства в Ормузском проливе отразилась на ценах на нефть и газ. По состоянию на пятницу, 6 марта, цена на нефть марки Brent превысила 90$ за баррель — впервые с апреля 2024 года. Это произошло после того, как министр энергетики Катара предупредил, что, по его мнению, все экспортеры нефти и газа в Персидском заливе прекратят добычу в течение нескольких дней, если США и Израиль не остановят операцию против Ирана.



Кувейт начал сокращать добычу нефти из-за переполнения хранилищ, вслед за Ираком, урезавшим производство более чем вдвое ранее на неделе, — Саудовская Аравия и ОАЭ также рискуют исчерпать резервные мощности в течение трех недель, пишет The Wall Street Journal. Цены на нефть тем временем взлетели выше $91 за баррель Brent против $72 неделю назад, а бензин в США подорожал до $3,32 — эксперты предупреждают, что даже после снятия блокады Ормузского пролива восстановление добычи займет недели.

На фоне перебоев с поставками нефти Минфин США 6 марта временно разрешил индийским НПЗ закупать российскую нефть. Распространяться послабления будут исключительно на закупку нефти, которая уже была предназначена на продажу, но застряла на танкерах в море, написал глава американского Минфина в Twitter (Х).

В случае со сжиженным природным газом (СПГ) — около 20% его мирового производства приходится на Катар, и экспорт продукции идет также через Ормузский пролив. Государственная энергетическая компания Катара QatarEnergy на этой неделе объявила форс-мажор по контрактам. При этом, если бы война немедленно остановилась сейчас, прежние объемы экспорта из Катара могли бы восстановиться только через месяц.

Конфликт США и Израиля с Ираном фактически остановил судоходство в Ормузском проливе, через который проходит треть мировой торговли удобрениями, что вынудило производителей от Индии до Польши сокращать выпуск продукции, пишет Bloomberg. На фоне роста цен на удобрения, пшеницу и кукурузу аналитики предупреждают о неизбежном снижении урожайности и резкой продовольственной инфляции к концу года.

Эксперты Центра стратегических и международных исследований (CSIS) тем временем оценили затраты США на операцию «Эпическая ярость» в $3,72 млрд. Такую сумму Штаты потратили в первые сто часов операции, что примерно означает траты в $891 млн в сутки. Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social 6 марта написал, что «никакой сделки» с Ираном не будет, если она не будет подразумевать «безоговорочной капитуляции»:

«После этого и после избрания ВЕЛИКОГО И ПРИЕМЛЕМОГО Лидера (или лидеров) мы и многие наши замечательные и очень храбрые союзники и партнеры будем неустанно работать над тем, чтобы вывести Иран из состояния, близкого к разрушению, сделав его экономически лучше и сильнее, чем когда-либо прежде. У ИРАНА БУДЕТ ВЕЛИКОЕ БУДУЩЕЕ», — говорится в его посте.

О главных событиях 5 марта 2026 года — в предыдущей сводке — Иранские дроны упали в Азербайджане, атаки на суда в Персидском заливе продолжаются. Итоги шестого дня войны на Ближнем Востоке.

