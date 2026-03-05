Reuters: Иранский беспилотник упал на территории аэропорта Нахичевань в Азербайджане

По предварительной информации, речь идет о беспилотниках типа «Шахед», которые могли сбиться с курса или упасть во время полета. О пострадавших и масштабах повреждений официально не сообщается.

По данным МИД Азербайджана, один беспилотник упал на здание терминала международного аэропорта Нахичевани, второй — возле школы в селе Шакерабад. В результате инцидента пострадали два человека. В связи с произошедшим в Министерство иностранных дел Азербайджана был вызван посол Ирана в Баку Моджтаба Демирчилу.

В Баку заявили, что произошедшее является «нарушением норм и принципов международного права» и ведет к росту напряженности в регионе. В МИД подчеркнули, что Азербайджан требует от Ирана в кратчайшие сроки предоставить официальные разъяснения, провести расследование и принять меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем. В ведомстве также отметили, что страна оставляет за собой право на «соответствующие ответные меры».

