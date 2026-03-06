Азербайджан эвакуирует посольство из Ирана, армия приведена в боевую готовность. В Баку заявили The Insider о нежелании вступать в войну

Азербайджан выводит весь дипломатический персонал из Ирана. Об этом сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на заявление главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова.

«Азербайджан выводит свой дипломатический персонал из Ирана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял решение о полном выводе дипломатического персонала из Ирана. Этот процесс касается как посольства в Тегеране, так и генконсульства в Тебризе. В настоящее время в этом направлении ведется соответствующая работа», — сказал он.

5 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на заседании Совета безопасности, что расценивает удар иранских дронов по Нахичевани как теракт против Азербайджана. Он отметил, что Тегеран должен дать разъяснения и принести извинения азербайджанской стороне за атаку иранских БПЛА на Нахичевань. По словам Алиева, Вооруженные силы Азербайджана приведены в боевую готовность.

Перед этим в Азербайджане упали два беспилотника. По данным МИД страны, один упал на здание терминала международного аэропорта Нахичевани, второй — возле школы в селе Шакерабад. В результате инцидента пострадали два человека. В связи с произошедшим в Министерство иностранных дел Азербайджана был вызван посол Ирана в Баку Моджтаба Демирчилу.

В Баку заявили, что произошедшее является «нарушением норм и принципов международного права» и ведет к росту напряженности в регионе. В МИД подчеркнули, что Азербайджан требует от Ирана в кратчайшие сроки предоставить официальные разъяснения, провести расследование и принять меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем. В ведомстве также отметили, что страна оставляет за собой право на «соответствующие ответные меры».

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана заявил, что уважает суверенитет всех государств, особенно мусульманских и соседних, и опровергает сообщения о запуске беспилотника в сторону Азербайджана. Иранская армия также назвала запуск беспилотника «провокацией, организованной сионистским режимом».

Депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков в разговоре с The Insider заявил, что Баку не намерен вступать в войну с Ираном, но готов дать жесткий ответ в случае новых атак:

«Азербайджан вел себя очень сдержанно. Азербайджан оставался для Ирана важной коммуникацией, дорогой жизни в некотором смысле. Именно через Азербайджан могли осуществляться поставки продовольствия, медикаментов, других гражданских потребностей Ирана. Иран сегодня с моря практически заблокирован, их поведение абсолютно иррационально. И если они подумали, что оказывая давление на Азербайджан, они смогут чего-то добиться, они добиваются прямо противоположного. [...] Если безумцам в Иране снова хватит ума нанести ракетный удар по территории Азербайджана, то они получат такой ответ, который им очень не понравится. При этом самим нам вступать в войну с Ираном на стороне США или Израиля никакой необходимости нет».

Схожего мнения придерживается и бывший посол Азербайджана в Иране Джаваншир Ахундов. В беседе c The Insider он отметил, что несмотря на жесткую позицию Алиева, Азербайджан не будет наносить ответный удар по Ирану:

«Мы заняли такую жесткую позицию, но мы не будем ввязываться в эту войну и наносить ответный удар тоже не будем по Ирану. Но наша армия, согласно указу президента, приведена в боевую готовность».







