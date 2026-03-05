Иранские дроны упали в Азербайджане, атаки на суда в Персидском заливе продолжаются. Итоги шестого дня войны на Ближнем Востоке

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что рассматривает произошедшее как «теракт против Азербайджана», и потребовал от Тегерана разъяснений и извинений. По его словам, вооруженным силам страны поручено подготовить ответные меры. В Иране, однако, отрицают запуск беспилотников и утверждают, что произошедшее могло быть «провокацией, организованной сионистским режимом».

Иран также отрицает запуск ракеты в сторону Турции. Накануне турецкое Минобороны сообщало о перехвате баллистической ракеты, выпущенной из Ирана, которая упала в районе города Дёртиол в провинции Хатай. По данным The New York Times, целью могла быть авиабаза Инджирлик, где размещается значительный контингент ВВС США.

Морская война и атаки на суда

Иран 5 марта официально признал потерю фрегата IRIS Dena в Индийском океане и обвинил США в его уничтожении. Министр иностранных дел страны Аббас Арагчи заявил, что корабль был атакован американской подводной лодкой в международных водах примерно в 2000 миль от берегов Ирана. По данным властей Шри-Ланки, на борту находились около 180 моряков, 87 человек погибли.

IRIS Dena — фрегат класса «Моудж», один из новейших кораблей иранского флота. Ранее глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер заявлял, что американские силы уже уничтожили 17 иранских кораблей.

После атаки второй иранский корабль, участвовавший в тех же учениях, — IRIS Bushehr — запросил разрешение зайти в порт Шри-Ланки. Власти страны заявили, что берут судно и его экипаж под свою ответственность как нейтральное государство.

По словам президента Шри-Ланки Ануры Кумары Диссанаяке, 208 членов экипажа будут доставлены на берег, а корабль переведут в район порта Тринкомали. Решение принято после консультаций с иранским посольством и в соответствии с международным морским правом.

Боевые действия продолжаются и против гражданских судов. У берегов Кувейта произошел взрыв на нефтяном танкере, стоявшем на якоре примерно в 60 километрах от порта Мубарак-эль-Кабир. По данным британского Управления морских торговых операций (UKMTO), экипаж не пострадал, однако в море зафиксирована утечка нефти из поврежденного танка.

Отдельный инцидент произошел у иракского порта Хор-эль-Зубайр. Танкер Sonangol Namibe получил повреждения корпуса после того, как к его борту приблизилось небольшое судно и вскоре произошел взрыв. По данным судоходной компании Sonangol Marine Services, судно осталось на плаву. Оно направлялось к терминалу для погрузки 80 тысяч тонн иракского топлива.

Всего за последние сутки поступили сообщения как минимум о шести инцидентах с гражданскими судами в Персидском и Оманском заливах и в районе Ормузского пролива. Сообщалось о попаданиях снарядов и взрывах рядом с контейнеровозами и балкерами, а также о повреждениях нескольких танкеров. Эти атаки усилили опасения по поводу безопасности судоходства в регионе, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.

Гражданские потери и удар по школе

Правозащитное агентство HRANA сообщает, что с начала войны в Иране погибли по меньшей мере 1114 мирных жителей, включая 181 ребенка. По данным иранских властей, ранения получили до 6 тысяч человек. Правозащитники отмечают, что в список пораженных объектов попадают и гражданские здания, включая медицинские учреждения.

Одним из самых тяжелых эпизодов первых дней войны стал удар по школе в городе Минаб в провинции Хормозган, где, по утверждению иранских властей, погибли 168 человек. Анализ сообщений жителей Минаба, проведенный The Insider совместно с проектом Vox Harbor, показал, что школа могла находиться на территории базы Корпуса стражей исламской революции. Несколько верифицированных местных жителей утверждают, что рядом со зданием располагались склады и другие объекты КСИР, что могло сделать школу целью удара.

Международная реакция

На фоне эскалации Китай поручил крупнейшим нефтеперерабатывающим компаниям временно приостановить экспорт бензина и дизельного топлива. По данным Bloomberg, решение принято из-за опасений перебоев с поставками нефти из Персидского залива, на который приходится почти половина китайского импорта нефти.

Внутриполитические споры вокруг войны продолжаются и в США. Сенат отклонил резолюцию, которая требовала одобрения Конгресса для ведения военных действий против Ирана. За документ проголосовали 47 сенаторов, против — 53. Демократы, выступившие в поддержку инициативы, заявляют, что администрация Дональда Трампа начала операцию без четко обозначенных целей и сроков.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс напрямую не участвует в военной кампании против Ирана, однако союзники оказывают США логистическую и иную поддержку. При этом НАТО, по его словам, готово защищать «каждый дюйм территории» стран блока.

Тем временем правительство Ливана объявило об отмене безвизового режима для граждан Ирана и о подготовке запрета на любую военную деятельность Корпуса стражей исламской революции на территории страны. Как объяснил The Insider востоковед Руслан Сулейманов, это решение прежде всего направлено против движения «Хезболла», которое тесно связано с КСИР и получает от него финансирование и оружие.

