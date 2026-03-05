Иран заявил, что фрегат IRIS Dena затонул после атаки подлодки США в международных водах, и пригрозил ответом

Иран официально признал потерю фрегата IRIS Dena в Индийском океане и обвинил США в его уничтожении. Об этом заявил министр иностранных дел страны Аббас Арагчи. Он отметил, что корабль был атакован американской подводной лодкой в международных водах.

«США совершили злодеяние в море, в 2000 милях от берегов Ирана. Фрегат „Дена“, гость ВМС Индии, на борту которого находилось почти 130 моряков, был атакован без предупреждения», — заявил Арагчи.

Глава иранского МИД также пригрозил ответными действиями. «Запомните мои слова: США будут горько сожалеть о созданном ими прецеденте», — подчеркнул он.

4 марта сообщалось, что иранский военный корабль IRIS Dena подвергся атаке у побережья Шри-Ланки и подал сигнал бедствия в районе города Галле на юге острова. Министр иностранных дел Шри-Ланки Виджита Херат тогда сообщил, что на борту судна находились около 180 иранских моряков.

По последним данным, в результате атаки погибли 87 человек.

IRIS Dena — иранский фрегат класса «Моудж». По состоянию на 2021 год, как отмечал OSINT-аналитик H I Sutton, он считался одним из новейших кораблей иранского флота. Фрегаты этого типа разработаны в Иране на основе британских легких фрегатов класса «Алванд».

Ранее глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер заявлял, что американские военные уже уничтожили 17 иранских кораблей.

