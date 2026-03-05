Вооруженные силы Ирана утверждают, что не запускали ракет в сторону Турции и что уважают суверенитет Турции. Об этом сообщают AsharQ и AlJazeera.

Днем 4 марта Минобороны Турции сообщило о перехвате баллистической ракеты, выпущенной из Ирана. Она упала в районе города Дертиол на юге Турции — в провинции Хатай, которая граничит с Сирией. О пострадавших и разрушениях не сообщается. В турецком МИД предупредили, что «оставляют за собой право ответить на любое враждебное отношение» к стране.

По данным The New York Times, целью выпущенной баллистической ракеты была военная база Инджирлик в Турции, где размещен «значительный контингент» ВВС США.

